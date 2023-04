Ruszą nowe projekty farm wiatrowych

Ustawa nowelizująca tzw. ustawę odległościową umożliwia nam ruszenie z kilkoma projektami farm wiatrowych. Są w taki sposób zaplanowane, że 700 metrów im nie szkodzi - poinformowała Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes EDF Renewables w Polsce.

Alicja Chilińska-Zawadzka, prezeska EDF Renewables w Polsce, uczestniczyła w debacie „Energetyka wiatrowa na lądzie” przeprowadzonej podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jednym z tematów dyskusji była nowelizacja tzw. ustawy odległościowej. Zgodnie z nowymi przepisami, wiatraki będą mogły powstawać w odległości nie mniejszej niż 700 m od domów, pod warunkiem spełnienia szeregu warunków.

- Pytanie, czy ta ustawa pomoże, pada dosyć często w ostatnich tygodniach i z mojej perspektywy odpowiedź jest, że pomoże. Nasz portfel liczy ponad 1000 MW, przy czym pięć projektów zostało wybudowanych, a kilka jest w różnych fazach rozwoju. Ustawa umożliwia nam ruszenie z kilkoma projektami farm wiatrowych. Są w taki sposób zaplanowane, że te 700 metrów im nie szkodzi- wyjaśniała Alicja Chilińska-Zawadzka.

- Pan Samolej (Dariusz Samolej z Polskiego Funduszu Rozwoju - red.) mówił, że najlepsze, co się wydarzyło z tą ustawą, to jest to, że w ogóle została znowelizowana. Będziemy z tego korzystać, ale przy tym też system. Mamy moce, które się przyłączają i będą rosły nie tak szybko być może jakbyśmy chcieli, ale miejmy nadzieję, że to był pierwszy krok - komentowała Alicja Chilińska-Zawadzka.

Alicja Chilińska-Zawadzka wskazał także, że dzięki nowelizacji ustawy odległościowej będzie dodatkowe wsparcie dla gmin.

- Nie możemy zapominać, że podatki od nieruchomości, które wpływają do budżetów gmin po wybudowaniu farm, to są często sumy, które pozwalają gminom ruszyć z rozwojem - stwierdziła Alicja Chilińska-Zawadzka.