Rusza projekt wodorowy na Ukrainie. Przy udziale Polski i Japonii

Polska i Japonia łączą siły, by wesprzeć Ukrainę w odbudowie gospodarki na bazie technologii zeroemisyjnych. Przedstawiciele tych trzech krajów symbolicznie zainaugurowali właśnie wodorowy projekt, który ma powstać w mieście Bucza.

Wokół ukraińskiego miasta Bucza ma powstać Zielona Strefa Przemysłowa o powierzchni 3000 ha, z instalacjami energii odnawialnej i wodoru ("Green Hydrogen Project for Bucha").

To ukraińsko-polsko-japoński projekt, w który zaangażowane są prywatne firmy z tych krajów - polska Hynfra, ukraiński Utem i japoński startup Tsubame BHB, który ma unikalną technologię.

Jeszcze nie pora, by mówić o kosztach inwestycji, bo projekt jest na zbyt wczesnym etapie. Zgodnie z założeniami jednak ma on być realizowany w formule PPP - partnerstwa prywatno-publicznego.

Jeśli sytuacja na Ukrainie pozwoli, projekt ruszy już za 3 lata.

Mimo iż na terytorium Ukrainy wciąż trwa pełnoskalowa wojna, kraj ten już teraz myśli o odbudowie swojej gospodarki przy jednoczesnej jej dekarbonizacji. Ukraińcy stawiają przy tym na odnawialny wodór i amoniak.

Portal WNP.PL jako pierwszy informował o podpisanych przez cztery ukraińskie samorządy, w tym miasto Bucza, listach intencyjnych z polską firmą Hynfra, rozwijającą technologie wodorowe.

- Ukraińcy mają świadomość, że chcąc wstąpić do Unii Europejskiej, muszą pilnie dekarbonizować swoją gospodarkę, być w awangardzie tego procesu. Pomimo tego, że nie są obciążeni systemem ETS (europejski system handlu emisjami), chcą przestrzegać unijnych reguł taksonomii po to, by ich przemysł mógł swobodnie eksportować do zachodniej Europy. Myślą o tym już teraz - mówił nam podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Tomoho Umeda, prezes Hynfry.

Polska, Ukraina i Japonia razem stworzą wodory hub w Buczy

Zaledwie kilka tygodni później deklarowana polsko-ukraińska współpraca przy wodorowych projektach weszła na wyższy, międzynarodowy szczebel.

19 maja, podczas spotkania w formule online, przedstawiciele trzech krajów - Ukrainy, Japonii i Polski - ogłosili wspólny projekt stworzenia w rejonie miasta Bucza Zielonej Strefy Przemysłowej, która ma być hubem produkcyjnym zielonego wodoru i amoniaku.

- To będzie pierwszy taki projekt na Ukrainie. Jest on dla nas strategicznie ważny z punktu widzenia naszej niezależności energetycznej, bo zapewni naszemu miastu własne, alternatywne źródła energii. My, Wspólnota Terytorialna Buczy, wyobrażamy sobie przyszłość, w której zielona technologia nie jest jedynie opcją, ale fundamentalną częścią infrastruktury naszego społeczeństwa. Korzyści płynące z tego strategicznego partnerstwa doskonale wpisują się w naszą wizję - podkreślał podczas spotkania mer Buczy Anatolij Fedoruk.

Polsko-japońsko-ukraiński projekt pozwoli na dekarbonizację Buczy

Wspólny, polsko-japońsko-ukraiński projekt zakłada utworzenie wokół Buczy Zielonej Strefy Przemysłowej. Miasto Bucza daje teren, na którym posadowione będą instalacje energii odnawialnej i wodoru. To one będą zasilać teren przemysłowej strefy o powierzchni 3000 ha.

- Obecnie trwa konfiguracja całego projektu i rozpoczynają się studia wykonalności, które pozwolą przygotować niezbędną dokumentację. Dlatego jeszcze za wcześnie, by mówić o tym, jaki będzie całkowity CAPEX projektu - mówił podczas spotkania prezes Hynfry Tomoho Umeda.

Wciąż niewiele również wiadomo, kto pokryje te koszty, choć - zgodnie z założeniami - projekt ma być realizowany w formule partnerstwa prywatno-publicznego.

- Dzisiejsza wymiana listów intencyjnych otwiera również dyskusję na temat ewentualnych możliwości udziału strony japońskiej w tym projekcie. Tego typu projekty muszą być finansowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ wiemy, że samorządy nie są w stanie sfinansować takich inwestycji. Jednak są to jednocześnie projekty bardzo opłacalne, dlatego powinny przyciągać sektor prywatny. Ważnymi elementami procesu dekarbonizacji są również dotacje i wierzymy, że dzisiejsze wydarzenie otworzy okno do dyskusji o potencjalnych możliwościach również tego rodzaju finansowania - mówił podczas spotkania Tomoho Umeda.

Jednym z najważniejszych wymiarów tego przedsięwzięcia, czyli stworzenia strefy zielonego wodoru w Buczy, jest zapewnienie miastu odporności w zakresie dostaw energii i ciepła, a być może w przyszłości także dostaw paliwa. Jednak sytuacja na Ukrainie po wybuchu wojny utrudnia działania. Dlatego też ciężko mówić na razie o terminach realizacji projektu. W normalnych warunkach proces dokumentacji przedsięwzięcia i wydawania pozwoleń trwa od 1,5 roku do 2 lat. Okres budowy instalacji to ok. 1 - 1,5 roku.

- Jeśli więc będziemy działać szybko, za ok. 3 lata będziemy mogli uruchomić projekt. Oczywiście wciąż pozostaje wiele znaków zapytania, czy będziemy w stanie działać w najszybszym możliwie tempie, czy sytuacja na Ukrainie nie opóźni procedur. Wciąż uczymy się także nowego dla nas rynku ukraińskiego. Tu niezwykle cenna jest dla nas współpraca z firmą Utem, bardzo doświadczonym partnerem z tego kraju - mówił Tomoho Umeda.

Japońskie technologie przy polskim wsparciu trafią na Ukrainę

W projekcie udział biorą prywatne firmy ze wszystkich trzech krajów. Koordynacyjne i technologiczne wsparcie zapewnia polska Hynfra, integrator i projektant instalacji do produkcji wodoru odnawialnego oraz japoński startup Tsubame BHB, który opracował unikalną technologię syntezy amoniaku. Pozwala ona na produkcję surowca na miejscu w niższych temperaturach i niższym ciśnieniu, niż w przypadku konwencjonalnych metod produkcji.

Z ukraińskiej strony do projektu przystąpiła wspomniana firma Utem, specjalizująca się w produkcji rur dla odbiorców w sektorze energetycznym i przemysłowym.

- Będzie to jeden z najważniejszych projektów współpracy z udziałem prywatnych firm z trzech krajów - Ukrainy, Polski i Japonii. Japonia wspiera przyjazne dla środowiska rozwiązania wykorzystujące zielony wodór na całym świecie i wierzymy, że japońskie technologie mogą również przyczynić się do rozwoju miasta Bucza. Szanujemy ukraińskich przyjaciół podejmujących wyzwania w tych trudnych czasach i mamy nadzieję, że współpraca między Tsubame BHB i Hynfrą będzie zachęcać do dalszej współpracy polskich i japońskich firm na rzecz odbudowy Ukrainy. Rząd Japonii jest także gotowy do dalszego wspierania Ukrainy - podkreślał podczas spotkania Yasumasa Iijima, minister-radca z ambasady Japonii na Ukrainie.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu, również podkreślał rolę japońskich technologii w planowanym przez miasto Bucza projekcie.

- Technologia Tsubame BHB odgrywa tu kluczową rolę i wierzymy, że pozwoli osiągnąć cel dekarbonizacji i wodoryzacji lokalnej gospodarki Buczy - mówił Katsumoto Yoshimura, dyrektor Wydziału Przemysłu Materiałowego resortu gospodarki.

Rolę Polski w tym projekcie podkreślał z kolei Akio Miyajima, ambasador Japonii w Polsce.

- Po wybuchu wojny Polska stała się ważnym hubem pomocowym dla Ukrainy i będzie też centrum ukraińskiej odbudowy. Wierzę, że liczba ukraińskich projektów odbudowy, które będą realizowane przez Japonię współpracującą z Polską, wzrośnie w przyszłości. W tym kontekście jestem przekonany, że ten projekt będzie symbolicznym przykładem tego rodzaju współpracy - dodał Akio Miyajima.

Prezes polskiej firmy Hynfra, która jest integratorem technologii i projektantem instalacji do produkcji wodoru odnawialnego, podkreślał rolę, jaką mogą odegrać w procesie transformacji energetycznej Polska i Ukraina. Jego zdaniem systemy energetyczne obu krajów, oparte praktycznie w całości na węglu, otwierają nowe możliwości transformacji przy użyciu właśnie wodoru. To wspólne, pokomunistyczne dziedzictwo może okazać się dla obu krajów szansą.

- Polska i Ukraina mogą być wiodącymi w Europie krajami w dekarbonizacji przemysłu. Mamy podobną infrastrukturę, która jest naszym pokomunistycznym dziedzictwem, co daje nam możliwości przyspieszenia procesów dekarbonizacyjnych. Projekt buczański stworzy możliwość rozwoju przemysłu na Ukrainie zgodnie z unijną taksonomią. Dodatkowo da on Buczańskiej Wspólnocie Terytorialnej pełną odporność i niezależność energetyczną. Poza tym Ukraina potrzebuje wsparcia teraz i już. Taka współpraca między Polską, Ukrainą a Japonią to świetna recepta na włączenie turbodoładowania i nawiązanie rywalizacji gospodarczej z resztą świata - mówił Tomoho Umeda.

Hynfra analogiczny projekt realizuje w Polsce, w Sanoku. Firma podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach dołączyła do samorządowej spółki wodorowej - Hydro Sanok.