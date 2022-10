Rusza przełomowy projekt dla OZE w Polsce. Szansa na przyśpieszenie w branży

Realizujemy pierwszy projekt cable poolingu - do istniejącej farmy wiatrowej Wicko o mocy 10 MW dobudowujemy 11 MW fotowoltaiki. Dobudujemy także magazyny energii, chcemy mieć hybrydę, która może być benchmarkiem dla rynku - mówi Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy.

Sebastian Jabłoński wskazuje, że każde działanie, blokujące energetykę wiatrową na lądzie, czyli przeciwstawianie się deregulacji ustawy 10H, jest jednoznacznie działaniem prorosyjskim.

W Polsce wybudowaliśmy 11 gigawatów mocy w fotowoltaice. Jest to duży postęp. Niestety perspektywy na najbliższe lata są prawdopodobnie trochę gorsze.

Materiał pochodzi z konferencji PRECOP27. Zapisy debat znajdziecie tutaj. System handlu emisjami i transformacja energetyczna będą także tematami Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku.

Proste cele: zamiast dyskutować trzeba działać

- Nasze postulaty są bardzo proste: musimy odejść od wyznaczania coraz ambitniejszych celów i przejść do zdecydowanych działań. Potrzebujemy zbudować równoległy system bankowy do finansowania inwestycji zeroemisyjnych, żeby OZE nie musiało konkurować o finansowanie z inwestycjami konwencjonalnymi. Musimy także odejść od eksportu zanieczyszczeń do krajów rozwijających się - mówi Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy.

Rozwój polskiej fotowoltaiki i energetyki wiatrowej uzależniony jest od regulacji.

- W Polsce wybudowaliśmy 11 gigawatów mocy w fotowoltaice. Jest to duży postęp. Niestety perspektywy na najbliższe lata są prawdopodobnie trochę gorsze. Zakładając, że źródła będą mogły swobodnie sprzedawać energię po cenach rynkowych, nastąpi spowolnienie spowodowane brakiem mocy przyłączeniowych. W przypadku energetyki wiatrowej na lądzie wiemy od lat, że głównym problemem blokującym jej rozwój jest ustawa 10H. Może w przeszłości jej wprowadzenie ze względów politycznych w pewnym stopniu było racjonalne. Dziś jesteśmy w innej sytuacji geopolitycznej i wiemy, że Polska i Europa musi odciąć się od importu węglowodorów - zaznacza Sebastian Jabłoński.

Trzeba odblokować energetykę wiatrową na lądzie

Podkreśla, że w obecnej sytuacji musimy dbać o bezpieczeństwo energetyczne.

- Dziś każde działanie, podejmowane przez część posłów, blokujące energetykę wiatrową na lądzie, czyli przeciwstawianie się deregulacji ustawy 10H, jest jednoznacznie działaniem prorosyjskim - wskazuje Sebastian Jabłoński.

Respect Energy ujawnia swoje plany dot. inwestycji w OZE w najbliższych latach.

- Do farmy fotowoltaicznej Zwartowo, która już za dwa lata osiągnie moc 360 MW, planujemy dobudować wiatraki. Realizujemy pierwszy projekt cable poolingu - do istniejącej elektrowni wiatrowej Wicko o mocy 10 MW dobudowujemy 11 MW fotowoltaiki. Dobudujemy także magazyny energii - chcemy mieć w pełni funkcjonalną hybrydę, która może być benchmarkiem dla rynku - podkreśla Sebastian Jabłoński.