Ruszają wypłaty dla przedsiębiorstw energochłonnych. Do firm trafi 800 mln zł

Rząd rusza z pierwszą rundą wsparcia dla firm energochłonnych. Jeszcze w listopadzie do 92 przedsiębiorstw trafi 800 mln zł rządowej pomocy.

- Nagły wzrost cen energii wywołany rosyjską agresją na Ukrainę wpływa znacząco na rentowność przedsiębiorstw przemysłowych, które są często znaczącym pracodawcą w regionie. Do tego dochodzi ryzyko przenoszenia przez rodzime firmy produkcji do państw trzecich – np. Chin, Indii czy Turcji, z uwagi na unijną politykę klimatyczną. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie długofalowej pomocy - mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, zapowiadając pierwszą rundę rządowej pomocy dla firm energochłonnych.

- W tym roku do przedsiębiorstw energochłonnych trafi 800 mln zł. Dodatkowo planujemy dla nich wsparcie na poziomie 5 mld zł i to tylko w tym roku. Rekompensaty skutecznie obniżą koszty energii ponoszone przez przemysł - informuje minister.

W ten sposób rząd chce utrzymać konkurencyjność przedsiębiorstw energochłonnych, zapobiegać przenoszeniu produkcji i chronić miejsca pracy.

Miliardy złotych na wsparcie dla zakładów energochłonnych

W I turze rządowego wsparcia 92 firmy z sektora hutnictwa, produkcji wyrobów aluminiowych, metali nieżelaznych, chemikaliów nieorganicznych czy produkcji papieru zawnioskowało o rekompensaty za zeszły rok na łączną kwotę 800 mln zł. Alokacja wynosiła 1 mld zł.

O pomoc przedsiębiorstwa energochłonne mogą ubiegać się na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, znowelizowanej w lutym 2022 r. Obecnie budżet na rekompensaty na lata 2022-2031 wynosi ok. 43 mld zł.

Nabór wniosków przewidywany jest co roku do 31 marca, przy czym z uwagi na nowelizacje w 2022 r. przedsiębiorcy mogli składać wnioski do 30 kwietnia. Zgodnie z ustawą decyzje o przyznaniu rekompensat wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do 31 października danego roku.

Będzie też II tura rządowego wsparcia dla energochłonnych

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad dodatkowym programem dla przedsiębiorców energochłonnych.

13 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Ustawa określa zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom szczególne narażonym na wzrost cen energii i gazu. Wprowadza ona możliwość przyjęcia przez Radę Ministrów programów pomocowych. Podstawą ich przyjmowania są opublikowane przez Komisję Europejską w marcu br. „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy".

Maksymalny budżet programu na ten rok to 5 mld zł. Jak informuje MRiT, kryteria pomocy i program zostaną przyjęte przez rząd jeszcze w listopadzie tego roku.