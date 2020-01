Ruszył drugi nabór w programie Mój prąd

Ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd”. Dzięki kolejnym 600 mln zł dotacji na przydomowe instalacje fotowoltaiczne (PV) powstaną źródła o łącznej mocy 700 MW.

- To już 49 firm z branży fotowoltaicznej, a lista ta sukcesywnie się wydłuża, bo procedowane są kolejne porozumienia - dodał Piotr Woźny.Mój Prąd to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji.NFOŚiGW umożliwił wspieranie wszystkich instalacji zakończonych po 23 lipca 2019 r. (a nie po ogłoszeniu konkursu). Od 21 października wnioski – poza formą papierową – można składać także online przez portal gov.pl (wystarczy mieć profil zaufany, np. konto w bankowości elektronicznej lub e-dowód). Innym ułatwieniem jest składanie wniosków za pośrednictwem instalatorów PV.Program przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza, przede wszystkim na obszarach słabo zurbanizowanych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.