Ruszył wyścig po wiatraki na Bałtyku. Na nowych zasadach

Inwestorzy będą mieć 21 dni na złożenie dokumentów wykazujących, że są najlepsi, że powinni mieć najwięcej punktów w poszczególnych kategoriach określonych przez rozporządzenie rozstrzygające i najwięcej punktów ogółem.- Zgodnie z informacjami Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej do tego nie doszło. Na początkowym etapie ubiegania się o nowe lokalizacje dla morskich farm wiatrowych prawdopodobieństwo kolizji wniosków jest ograniczone. Z przepisów wynika, że gdy ktoś składa pierwszy wniosek o wydanie PSZW na dany obszar, to kolejne wnioski dotyczące tego samego obszaru powinny być przyjmowane dopiero w procedurze składania kontrwniosków.Warto zaznaczyć, że PGE i PKN Orlen złożyły skutecznie wnioski lokalizacyjne na 3 z 11 nowych obszarów określonych przez ustawę offshorową, PGE na dwa obszary, a PKN Orlen na jeden. Pozostałe 8 obszarów, mówiąc potocznie, nie jest jeszcze wyczyszczonych ze starych wniosków. W ich przypadku toczą się jeszcze dawne, nieumorzone ostatecznie postępowania o wydanie PSZW i jeszcze nie można składać wniosków o wydanie PSZW na te obszary.- Takie wnioski są uznawane za niedopuszczalne. Przykładem jest PGE, która złożyła wnioski lokalizacyjne na więcej niż 2 obszary, ale kilka złożyła za wcześnie, na obszary nie wyczyszczone ze starych wniosków. Te wnioski zostały uznane za niedopuszczalne i postępowanie o wydanie PSZW nie zostało wszczęte.- Nie jest mi wiadomo, żeby toczyły się postępowania sądowe wszczęte po protestach inwestorów, którzy kiedyś złożyli wnioski o pozwolenia PSZW, a teraz zostaną one umorzone. Zarazem nie wykluczam, że jakieś postępowania sądowe dotyczące dawnych wniosków PSZW się toczą, ale jeśli nawet, to dotyczyłyby bardziej interesów w toku niż praw nabytych, bo nikt w tych sprawach prawdopodobnie praw nie nabył, nie miał bowiem pozwoleń PSZW na żaden z 11 "nowych" obszarów.- Rozporządzenie rozstrzygające premiuje firmy, które jeszcze nie wytwarzają dużej ilości energii ze źródeł odnawialnych, zeroemisyjnych. Taka, jak się czasami mówi, dyskryminacja pozytywna ma dać szansę na rynku morskiej energetyki wiatrowej podmiotom, które jeszcze na tym rynku nie są obecne. Zdania, co do oceny tego rozwiązania, są w branży bardzo podzielone.- Rozporządzenie rozstrzygające poza niskim poziomem dekarbonizacji premiuje także m.in. takie cechy inwestorów, jak doświadczenie w realizacji lub eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych, lądowych, elektrowni innego typu, a także doświadczenie w realizacji lub eksploatacji linii energetycznych wysokiego napięcia o określonych parametrach, magazynów energii, instalacji wodorowych itd. Premiowany jest też potencjał finansowy inwestorów. Każde kryterium, w tym dekarbonizacji, jest istotne, bo w konkursie o nowe lokalizacje mogą decydować pojedyncze punkty.- Procedury związane z czyszczeniem nowych lokalizacji dla morskich farm wiatrowych określonych przez plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich z 2021 roku ze starych wniosków powinny się skończyć w styczniu i lutym 2022. Natomiast przyznawanie nowych pozwoleń na lokalizację morskich farm wiatrowych powinno się skończyć w tym roku. Ze względu na procedury, nie kusiłbym się o twierdzenie, że w pierwszej połowie tego roku.- Kolejne pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych, nazwijmy to trzeciej tury, to kwestia aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Mówi się, że takie prace mają ruszyć w niezbyt odległym terminie, ale taka aktualizacja to bardziej kwestia lat niż miesięcy.Z samej ustawy wynika, że okresowa ocena planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich powinna się odbywać raz na 10 lat. W skrajnym scenariuszu nowe lokalizacje dla morskich wiatraków mogłyby być dostępne dopiero mniej więcej za dekadę, ale myślę, że potrzeby energetyczne spowodują, że to się stanie znacznie szybciej.