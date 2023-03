Ruszyła Akademia Wodorowa PKN Orlen - pierwszy w Polsce program dot. wykorzystania wodoru

PKN Orlen uruchomił pierwszy w Polsce program edukacyjny dotyczący produkcji i wykorzystania wodoru. Akademia Wodorowa to projekt skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych. Do udziału zaproszono 30 osób. Zajęcia odbywać się będą m.in. w PKN Orlen.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Według PKN Orlen, głównym celem Akademii Wodorowej jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach wodorowych oraz ich praktycznym wykorzystaniu w biznesie.

Uczestnicy poznają np. działanie instalacji związanych z produkcją wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego, a także rozwiązania wynikające z wykorzystania wodoru w transporcie kołowym i kolejowym.

Wodór to paliwo przyszłości, jeden z ważnych obszarów strategii Grupy Orlen. Dlatego stawiamy na młodych, zdolnych i ambitnych ludzi, którzy pomogą nam realizować tę strategię - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Dla najlepszych uczestników PKN Orlen przygotowano płatne staże

"PKN Orlen uruchomił pierwszy w Polsce program edukacyjny dotyczący wodoru, skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych. Do udziału w Akademii Wodorowej zostało zaproszonych 30 uczestników, którzy będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie produkcji wodoru i jego wykorzystania m.in. jako paliwa transportowego" - ogłosił koncern.

Według PKN Orlen, głównym celem Akademii Wodorowej "jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach wodorowych oraz ich praktycznym wykorzystaniu w biznesie" - uczestnicy poznają np. działanie instalacji związanych z produkcją wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego, a także rozwiązania wynikające z wykorzystania wodoru w transporcie kołowym i kolejowym.

Akademia Wodorowa to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce

"Wodór to paliwo przyszłości, jeden z ważnych obszarów strategii Grupy Orlen, na którego rozwój do 2030 r. planujemy wydać prawie 7,5 mld zł. Dlatego stawiamy na młodych, zdolnych i ambitnych ludzi, którzy pomogą nam realizować tę strategię" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak zaznaczył, "Akademia Wodorowa to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce".

Prezes PKN Orlen ocenił, że udział w projekcie będzie dla uczestników "przepustką do zaangażowania się w konkretne działania na rzecz transformacji energetycznej naszego regionu". "Najlepsi absolwenci będą mogli odbyć płatne staże w PKN Orlen, który jako pierwszy koncern w tej części Europy ogłosił plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r." - dodał Obajtek.

Akademia Wodorowa to projekt skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych

PKN Orlen wyjaśnił, że Akademia Wodorowa to program edukacyjny skierowany do studentów trzeciego, czwartego i piątego roku oraz absolwentów uczelni wyższych. W 30-osobowej grupie, która obecnie została zaproszona do udziału w projekcie, znaleźli się reprezentanci m.in. politechnik z Łodzi, Rzeszowa, Warszawy i Gdańska, oraz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Technologicznego w holenderskim Delft.

"To studenci i absolwenci nie tylko kierunków związanych z elektromobilnością czy energetyką, ale też np. prawa, zarządzania i bezpieczeństwa wewnętrznego" - podkreślił koncern. Jak podał, zajęcia w ramach Akademii Wodorowej potrwają do czerwca i będą odbywać się m.in. w siedzibie PKN Orlen w Płocku, gdzie znajduje się największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe, jak również na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Gdańskiej czy w siedzibie firmy Toyota w Wałbrzychu.

"W ramach programu zaplanowano spotkania z ekspertami i praktyczne zajęcia z wykorzystaniem urządzeń do produkcji wodoru oraz pojazdów, które już korzystają z tej technologii" - oznajmił PKN Orlen.

Akademia Wodorowa powstała w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Koncern wspomniał, że Akademia Wodorowa to inicjatywa, która powstała w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej - programu, który ma pomóc w realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących wodoru, kształcenie wyspecjalizowanych kadr i działań wspierających procesy regulacyjne. Organizatorem Akademii Wodorowej jest PKN Orlen, natomiast partnerzy to m.in. przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, jak Toyota, czy kolejowego - PESA Bydgoszcz oraz uczelnie wyższe: Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska i Politechnika Gdańska oraz Centrum Badawcze PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne.

Jak przypomniał PKN Orlen, celem Grupy Orlen jest uzyskanie pozycji regionalnego lidera w zakresie wdrażania technologii wodoru nisko i zeroemisyjnego. "Rozwój infrastruktury związanej z wodorem jest elementem Strategii Wodorowej Grupy Orlen i jednocześnie ważnym elementem zaktualizowanej strategii Orlen2030. To odpowiedź koncernu na wyzwania związane z transformacją energetyczną i szukaniem zielonych, ekologicznych rozwiązań" - wskazał koncern.

Według PKN Orlen do 2030 r. udostępnionych zostanie łącznie ponad 100 stacji tankowania wodoru

Według PKN Orlen, w Europie Centralnej, zgodnie ze Strategią Wodorową Grupy Orlen, do 2030 r. udostępnionych zostanie łącznie ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu drogowego czy kolejowego. "Będziemy produkować odnawialny wodór ze zdywersyfikowanych źródeł w postaci elektrolizerów. Przygotowaliśmy też własny projekt pod nazwą Hydrogen Eagle, który pozwoli na zbudowanie w Polsce kompleksowej infrastruktury do wytwarzania i dystrybucji nisko i zeroemisyjnego wodoru" - oświadczył członek zarządu ds. operacyjnych PKN Orlen Józef Węgrecki.

W ramach Grupy Orlen stacje tankowania wodoru do 2030 r. mają powstać w Polsce - 57 obiektów, w Czechach - 28 i na Słowacji - 26. W czerwcu 2022 r. koncern uruchomił w Krakowie pierwszą w Polsce ogólnodostępną mobilną stację tankowania wodoru, a kolejne ruszą jeszcze w tym roku w Poznaniu i Katowicach, natomiast w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Pile i Warszawie do połowy 2025 r.

W ostatnim czasie Grupa Orlen uruchomiła pierwszą stację tankowania wodorem dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów w czeskiej Pradze.