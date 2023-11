Ruszyła duża farma fotowoltaiczna ruszyła na zachodzie kraju. Powstała w niecały rok

W Chotkowie w województwie lubuskim ruszyła farma fotowoltaiczna zajmująca powierzchnie 47 hektarów. Obiekt został zbudowany przez potentata na rynku energii odnawialnej spółkę EDP Renewables.

Farma fotowoltaiczna Chotków zajmuje powierzchnię 47 ha, posiada moc 40 MWp i będzie wytwarzać rocznie ponad 43 GWh energii elektrycznej.

Co ciekawe budowę farmy rozpoczęto niespełna rok temu.

EDPR, obecny w kraju od 2008 roku, posiada jeden z największych portfeli energii odnawialnej w Polsce. Chotków to trzecia farma fotowoltaiczna spółki podłączona do sieci, po tegorocznych inauguracjach farm w Konarach i Przykonie.

- Jestem naprawdę dumny, że EDPR robi kolejny ważny krok w stronę transformacji energetycznej w Polsce. W ciągu ostatnich miesięcy otworzyliśmy trzy elektrownie fotowoltaiczne, z drugą co do wielkości w Polsce (PV Przykona), co plasuje EDPR w czołówce firm rozwijających energetykę odnawialną w naszym kraju – mówi Bartosz Fedurek, dyrektor zarządzający EDPR Polska.

Wraz z tą inauguracją EDPR posiada łączną moc wynoszącą ponad 280 MWp.

EDP Renewables jest czwartym pod względem wielkości producentem energii odnawialnej na świecie, z obecnością na 28 rynkach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Główna siedziba EDPR znajduje się w Madrycie.