Ruszyła hybrydowa elektrownia wiatrowo-słoneczna. To pierwsza taka instalacja w USA

Hybrydowa elektrownia wytwarzająca energię odnawialną w Oregonie została oddana do użytku 28 września. Łączy energię słoneczną, wiatrową i pojemne baterie do przechowywania wytwarzanej energii. Jest pierwszą tego typu instalacją na skalę przemysłową w Ameryce Północnej.

Hybrydowa elektrownia wytwarzająca energię odnawialną wygeneruje wystarczającą ilość energii elektrycznej do zasilenia małego miasta. Stosowanie baterii w miejscu wytwarzania energii nie jest niczym nowym. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych wzrosło zainteresowanie projektami dotyczącymi wytwarzania energii słonecznej z jej magazynowaniem, ze względu na duże ulgi podatkowe i zachęty oraz spadające ceny baterii.

Elektrownia NextEra Energy Resources i Portland General Electric

Zakład Energii Odnawialnej Wheatridge w stanie Oregon jest jednak pierwszym w USA, który łączy zintegrowane instalacje do wytwarzanie energii wiatrowej, słonecznej i akumulatory na tak dużą skalę w jednym miejscu. Daje to większą elastyczność w generowaniu ciągłej produkcji bez polegania na paliwach kopalnych wykorzystywanych do zapełniania luk w dostawach, gdy wiatr nie wieje, a słońce nie świeci – podaje oregonlive.com.

- Projekt przybliża nas do osiągnięcia stanu charakteryzującego się bardzo stabilnym profilem produkcji, który chcemy osiągnąć w elektrowniach – mówi cytowany przez oregonlive.com Jason Burwen, wiceprezes ds. magazynowania energii w American Clean Power Association. - Jeżeli energii słonecznej jest zbyt mało, gdy nadchodzi zachmurzenie, bateria może się włączyć i zapewnić nieprzerwaną moc wyjściową. W sytuacji, gdy słońce zachodzi, a zaczyna wiać wiatr, akumulator może zapewnić bardzo płynne przejście z jednego źródła na drugie - dodaje.

Elektrownia zlokalizowana na obszarze na wschód od Portland jest efektem partnerstwa hurtowego dostawcy energii elektrycznej NextEra Energy Resources i dystrybutora energii elektrycznej Portland General Electric.

W ramach partnerstwa Portland General Electric jest właścicielem jednej trzeciej produkcji wiatrowej i kupuje całą moc obiektu dla swojego portfela energii odnawialnej. NextEra, która zaprojektowała instalację i ją obsługuje, jest właścicielem dwóch trzecich produkcji wiatrowej oraz całej produkcji i magazynowania energii słonecznej.

- Sam fakt, że wielu kontrahentów z zainteresowaniem przygląda się tego typu projektom, daje wskazówkę, co już jest możliwe – ocenia David Lawlor, dyrektor ds. rozwoju biznesu w NextEra w regionie północno-zachodniego Pacyfiku. - Klienci chcą generacji stabilniejszych źródeł energii, stosujących jej magazynowanie w bateriach na miejscu – dodaje.

Gwałtownie rośnie zainteresowanie magazynowaniem czystej energii

Magazynowanie energii na dużą skalę ma kluczowe znaczenie, ponieważ Stany Zjednoczone przestawiają się na bardziej niestabilne źródła energii, jak wiatr i słońce. Amerykanie mogą spodziewać się podobnych projektów w całym kraju, gdyż trend ten nabiera tempa. Prognozy Narodowego Laboratorium Energii Odnawialnej pokazują, że do 2050 roku pojemność magazynowa w USA może wzrosnąć pięciokrotnie, ale eksperci twierdzą, że nawet to nie wystarczy, aby zapobiec wyjątkowo destrukcyjnym dla wytwarzania energii zmianom klimatycznym.

Baterie nie są jedynym rozwiązaniem, które testuje przemysł czystej energii. Magazyny szczytowo- pompowe wytwarzają energię, przesyłając ogromne ilości wody w dół przez turbiny. Eksperymentuje się też wtłaczanie wody pod ziemię i przetrzymywanie jej do momentu uwolnienia w celu napędzania turbin – informuje oregonlive.com.

Eksperci zwracają uwagę, że w ostatnich latach gwałtownie wzrosło zainteresowanie bateriami i akumulatorami do przechowywania czystej energii, a jednocześnie spadają koszty ich produkcji, zaś sama technologia jest coraz lepsza, co zwiększa zainteresowanie elektrowniami hybrydowymi.

Zdolności produkcyjne elektrowni hybrydowych wzrosły o 133 proc. w latach 2020-2021, a do końca 2022 roku prawie 8 tys. megawatów energii wiatrowej lub słonecznej podłączonych było do magazynów energii – szacuje Lawrence Berkeley National Laboratory z Departamentu Energii USA.

Naukowcy pracują nad alternatywami dla akumulatorów litowo-jonowych

Zdecydowana większość takich projektów to energia słoneczna z magazynowaniem w bateriach, głównie ze względu na ulgi podatkowe, ale projekty w przygotowaniu obejmują także morską energię wiatrową i hydroelektrownie wraz magazynami energii, a także co najmniej dziewięć takich obiektów, jak ten nowo otwarty w Oregonie, które łączą instalacje słoneczne, wiatrowe i magazynowe. Według Berkeley Lab, projekty przygotowywane w latach 2023-2025 mają lokalizacje w Waszyngtonie, Kalifornii, Arizonie, Idaho, Iowa, Illinois i Oregonie.

Wielu naukowców pracuje równocześnie nad alternatywami dla akumulatorów litowo-jonowych, głównie dlatego, że ich wewnętrzna struktura chemiczna ogranicza czas przechowywania do około czterech godzin, podczas gdy niezbędny jest już czas znacznie dłuższy.

- Nie ma modelu ani prototypu, który zaspokoiłby wszystkie potrzeby. Ale energia wiatrowa i słoneczna z pewnością znajdą się w miksie energetycznym – komentuje Kristen Sheeran, dyrektor ds. strategii zrównoważonego rozwoju i planowania zasobów w Portland General Electric. - Ten model może stać się narzędziem dekarbonizacji, ponieważ kraj dąży do bardzo ambitnych celów redukcji dwutlenku węgla dla ochrony klimatu - zaznacza.