Ruszyła największa morska farma wiatrowa w Szkocji. Zasili 1,6 mln domów

Firmy SSE Renewables i TotalEnergies ogłosiły rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej przez morską farmę wiatrową położoną 27 km od wybrzeża Angus w Szkocji. Seagreen na Morzu Północnym będzie najgłębszą na świecie farmą wiatrową o stałym dnie. Według planów, do lipca 2023 roku będzie mieć 114 turbin wytwarzających energię elektryczną.

Seagreen o wartości 3 mld funtów (3,54 mld dol.) to najgłębsza na świecie farma wiatrowa o stałym dnie, zakotwiczona na głębokości 59 metrów.

Pierwsza turbina została uruchomiona i podłączona do sieci we wczesnych godzinach porannych 22 sierpnia 2022 roku.

Po pełnym uruchomieniu elektrownia będzie wytwarzała ok. 5 terawatogodzin odnawialnej energii elektrycznej rocznie.

Według francuskiej firmy TotalEnergies, która nawiązała współpracę z SSE Renewables, Seagreen o wartości 3 mld funtów (3,54 mld dol.) to najgłębsza na świecie farma wiatrowa o stałym dnie, zakotwiczona na głębokości 59 metrów.

Pierwsza turbina została uruchomiona i podłączona do sieci we wczesnych godzinach porannych 22 sierpnia 2022 roku. Oczekuje się, że farma wiatrowa o mocy 1075 MW będzie w pełni operacyjna w pierwszej połowie 2023 roku.

Czytaj: PGE i Ørsted coraz bliżej budowy największej farmy wiatrowej na Bałtyku

Wiatrowe joint venture

TotalEnergies zawarło z SSE Renewables umowę kupna 51 proc. udziałów w projekcie Seagreen w czerwcu 2020 roku. Po pełnym uruchomieniu elektrownia będzie wytwarzała ok. 5 terawatogodzin odnawialnej energii elektrycznej rocznie. Wystarczy to do zasilenia ok. 1,6 mln domów, co odpowiada dwóm trzecim zasobów mieszkaniowych Szkocji.

- Seagreen osiągnął do tej pory kilka kluczowych kamieni milowych. Projekt przyniósł już korzyści lokalnym społecznościom w brytyjskim łańcuchu dostaw, a po ukończeniu wniesie znaczący wkład w realizację ambitnych celów Szkocji i Wielkiej Brytanii w zakresie energii odnawialnej – mówi Paul Cooley, dyrektor ds. morskiej energetyki wiatrowej w SSE Renewables.

SSE podkreśla, że projekt Seagreen odegra znaczącą rolę w osiągnięciu przez Wielką Brytanię celów w zakresie energii odnawialnej.

- Nasza pierwsza morska farma wiatrowa na Morzu Północnym u wybrzeży Wielkiej Brytanii rozpoczęła produkcję energii. Oznacza to nowy krok w rozwoju potencjału offshore TotalEnergies, który przyczyni się bezpośrednio do naszego celu, jakim jest osiągnięcie 35 gigawatów światowej mocy odnawialnej energii elektrycznej do 2025 roku – komentuje Vincent Stoquart, starszy wiceprezes ds. energii odnawialnej w TotalEnergies.

Koszt energii elektrycznej z wiatru spadł o 44-78 proc. od szczytów w latach 2007-2010, dzięki spadającym kosztom turbin wiatrowych. Od 2009 roku produkcja energii elektrycznej z wiatru wzrosła o co najmniej 715 proc. – podaje Sky News.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym