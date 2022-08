RWE przejmuje polską firmę fotowoltaiczną

Niemiecki koncern energetyczny przejął firmę Alpha Solar, polskie przedsiębiorstwo zajmujące się realizacją projektów fotowoltaicznych (PV). W ten sposób RWE zyskało grupę projektów solarnych o łącznej mocy około 3 GWac.

Pozyskane przez RWE projekty firmy Alpha Solar są rozmieszczone na terenie całej Polski. Większość z nich to projekty o planowanej dużej mocy, na różnych etapach rozwoju. Stopień ich zaawansowania waha się od zidentyfikowanych możliwości we wczesnej fazie do projektów gotowych do budowy. W sumie ich moc wnosi około 3 GWac.

Strony postanowiły zachować poufności w kwestii ceny zakupu.

Transakcja stanowi uzupełnienie globalnego planu rozwoju projektów solarnych firmy o mocy 10 gigawatów.

- Dzisiejsze przejęcie jest dla RWE doskonałą okazją do zdywersyfikowania naszej globalnej działalności w zakresie energetyki słonecznej, przy jednoczesnym zwiększeniu lokalnych możliwości i liczby projektów wytwarzania energii odnawialnej w Polsce. Ten kraj oferuje dobre warunki dla elektrowni solarnych. Serdecznie witamy nowych kolegów w RWE. Wraz z istniejącym zespołem jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji tego dużego projektu w nadchodzących latach - oznajmiła Katja Wünschel, CEO Onshore Wind and PV Europe & Australia w RWE Renewables.

Zobacz także: RWE zarabia na drogim prądzie i nie chce skorzystać z dopłat za gaz

Alpha Solar dysponuje około 60 specjalistami z doświadczeniem w sektorze solarnym. Zespół z siedzibą w Warszawie, wspierany przez trzy lokalne biura w Inowrocławiu, Łodzi i Rzeszowie, ma doświadczenie w całym procesie inwestycyjnym, od pozyskania gruntu po gotowość budowlaną. W ramach RWE Renewables ludzie ci będą pracować nad realizacją istniejącego portfela projektów solarnych, jak również nad rozwojem nowych przedsięwzięć.

RWE szykuje nowe projekty fotowoltaiczne i wiatrowe

RWE planuje dalszą ekspansję na polskim rynku wytwarzania energii solarnej. Oprócz nowo nabytego portfolio w latach 2022 i 2023 firma planuje budowę i uruchomienie w Polsce kolejnych projektów fotowoltaicznych o mocy około 70 MWac.

Niemiecki koncern kontynuuje też rozbudowę portfolio w lądowej i morskiej energetyce wiatrowej. Firma posiada w Polsce lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 420 megawatów (MW). Trwa budowa projektów Wierzchlas (7 MW) i Żnin (48 MW). Wkrótce mają zostać uruchomione należące do RWE lądowe farmy wiatrowe Dolice (48 MW) i Lech Nowy Staw III (12 MW).

Ponadto RWE przygotowuje się do budowy morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW i złożyło wnioski o przyznanie wszystkich 11 obszarów Morza Bałtyckiego wybranych przez polski rząd dla kolejnych morskich farm wiatrowych.