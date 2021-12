RWE wybiera port w Ustce na bazę serwisową morskich wiatraków

RWE otrzymało decyzję środowiskową dla projektu morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, zlokalizowanej w polskiej części Morza Bałtyckiego, na wysokości Ustki, a port w Ustce wybrany został jako lokalizacja centrum operacyjno-serwisowego farmy F.E.W. Baltic II - wynika z informacji przekazanych przez RWE Renewables.

Oprócz Ustki także Łeba na celowniku inwestorów

Baza ma być eksploatowana przez minimum 25-30 lat, począwszy od 2025 roku. W pierwszej fazie do obsługi procesu budowy farmy oraz inicjalnego okresu jej eksploatacji, na bieżąco wykorzystywane będą dwie jednostki pływające klasy CTV. Docelowo, jak podano, inwestycja wygeneruje około 50 pełnoetatowych miejsc pracy.RWE Renewables podało, że prowadzi równie rozmowy z władzami Ustki na temat "innowacyjnych narzędzi, które pozwolą na znaczącą kontrybucję inwestora na rzecz lokalnej społeczności oraz gospodarki w długookresowej perspektywie".Ustką jako portem serwisowym dla morskich farm wiatrowych interesuje się też PGE. Przedstawiciele PGE, PGE Baltica oraz Miasta Ustka w październiku 2021 roku podpisali list intencyjny w sprawie możliwości utworzenia w Porcie Morskim w Ustce zaplecza serwisowego dla planowanych morskich farm wiatrowych.PGE wskazywała, że Port Morski w Ustce jest jedną z możliwych lokalizacji bazy obsługowo-serwisowej dla planowanych inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, a na korzyść tej lokalizacji przemawia położenie portu w stosunku do planowanych farm wiatrowych, jego wielkość, dobre warunki nawigacyjne, dostępność terenów inwestycyjnych, a także pozytywne nastawienie władz miasta oraz Zarządu Portu w stosunku do planowanego przedsięwzięcia.Z kolei Equinor, który na polskiej części Bałtyku rozwija projekty morskich farm wiatrowych razem z Polenergią, informował, że planuje uruchomić port serwisowy w Łebie, gdzie kupił już nieruchomość. Equinor i Polenergia jako pierwsze spośród firm realizujących projekty morskich farm wiatrowych w Polsce wskazały lokalizację swojej bazy obsługowo-serwisowej.Również PKN Orlen , który realizuje projekt Baltic Power o mocy do 1,2 GW także w pobliżu Łeby, bierze pod uwagę lokalizację portu serwisowego w tym miejscu.