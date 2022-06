RWE wybrało turbiny Siemensa dla polskiego projektu offshore

RWE wybrało firmę Siemens Gamesa jako preferowanego dostawcę turbin wiatrowych dla realizowanego na polskiej części Bałtyku projektu morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW. Współpraca obejmuje także umowę serwisową. W zależności od ostatecznej decyzji inwestycyjnej, prace budowlane mogłyby rozpocząć się już w 2024 roku - poinformowały spółki.

Kolejny kamień milowy na drodze do F.E.W. Baltic II

- Wybór Siemens Gamesa jako preferowanego dostawcy to kolejny kamień milowy na drodze do realizacji naszej pierwszej polskiej, morskiej farmy wiatrowej. Dzięki projektowi F.E.W. Baltic II przyspieszymy rozwój lokalnego łańcucha dostaw i znacząco przyczynimy się do kształcenia przyszłych kadr - stwierdził Sven Utermöhlen, dyrektor generalny Offshore Wind w RWE Renewables, cytowany w komunikacie.

Umowa z RWE dotycząca morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II przyczyni się, jak wskazano, do kontynuacji współpracy Siemens Gamesa z polskim firmami w sektorze energetyki wiatrowej. Średni roczny wolumen zakupu towarów i usług przez Siemens Gamesa w Polsce wynosi ponad 250 mln euro.

- Morska energetyka wiatrowa szybko staje się ogromnym atutem Polski, a my dołożymy wszelkich starań, aby być jednym z kluczowych graczy w jej urzeczywistnieniu. Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy wybrani przez RWE jako preferowany dostawca dla F.E.W. Baltic II, jednej z pierwszych inwestycji offshore w tym kraju - powiedział Marc Becker, dyrektor generalny Siemens Gamesa Offshore Business Unit, cytowany w komunikacie.

Powstaje Siemens Gamesa Baltic Sea Offshore Execution

Spółki podały też, że aby wspierać realizację projektu F.E.W. Baltic II firmy RWE oraz innych, przyszłych projektów offshore, Siemens Gamesa uruchomi centrum Siemens Gamesa Baltic Sea Offshore Execution (Realizacji Projektów Offshore na Morzu Bałtyckim).

Utworzy ono, jak podano, ponad 150 miejsc pracy. Główną lokalizacją centrum będzie Gdańsk, a jak poinformowano pierwsze rekrutacje już się rozpoczęły.

Specjaliści zatrudnieni w tej jednostce będą zajmować się takimi obszarami, jak: działania przedmontażowe, zarządzanie projektem, zarządzanie budową, uruchamianie morskich farm wiatrowych w Polsce i innych krajach.

RWE i Siemens Gamesa podpisały ponadto porozumienie o współpracy z Akademią Morską w Szczecinie. Porozumienie koncentruje się na określeniu wspólnych działań wspierających edukację studentów. Obejmuje ono również badanie możliwości współpracy przy niektórych projektach badawczych.