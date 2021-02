Rybnik: PGG uruchomiła zakład paczkowania ekogroszku

Polska Grupa Górnicza (PGG) uruchomiła w rybnickiej kopalni Chwałowice nową linię do paczkowania tzw. ekogroszku - jednego z produktów najchętniej kupowanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów.

W ostatnim czasie zakończył się trwający blisko miesiąc rozruch nowej, zrobotyzowanej linii pakującej, a pierwsze worki ekogroszku z Chwałowic (jednej z części rybnickiej kopalni ROW) trafiły na rynek.

Paliwo zasila m.in. kotły grzewcze piątej generacji.

Wydajność instalacji wynosi ponad 200 ton paliwa na dobę, czyli ok. 60 tys. ton rocznie.

"W ostatnich latach Polska Grupa Górnicza przeprowadziła inwestycje, które pozwoliły zwielokrotnić produkcję i sprzedaż ekogroszków. Zakład w Chwałowicach jest kolejnym, po flagowej instalacji paczkującej o wydajności 600 ton dziennie, która działa od roku w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa w Woli" - poinformował w środę rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Jak podaje spółka, paczkowany w Chwałowicach ekogroszek to paliwo do kotłów retortowych nowej generacji, powstające z wyselekcjonowanych gatunków węgla o odpowiednim uziarnieniu i parametrach. Z zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Chwałowicach produkt trafia przenośnikami do instalacji, gdzie automaty pakują go w worki o wadze 20 kg.

"Ekogroszkom stawia się najwyższe wymagania jakościowe, dlatego specjalne czujniki kontrolują odmierzoną masę, a detektory sprawdzają, czy wewnątrz opakowań nie ma jakichkolwiek metalowych zanieczyszczeń, które mogłyby potem uszkodzić podajnik kotła retortowego, narażając klienta na kosztowne kłopoty" - wyjaśnił rzecznik największej górniczej spółki.

Ułożeniem worków na drewnianych paletach zajmują się w Chwałowicach roboty. Ręczną pracę wyeliminowano też dzięki tzw. kapturownicom, które szczelnie zabezpieczają jednotonową paletę z paliwem folią ochronną. Instalacja w Rybniku podniosła też bezpieczeństwo pracowników, którzy nie są już narażeni na wypadki typowe przy ręcznym pakowaniu i transporcie węgla.

Ekogroszek wciąż należy do produktów najchętniej kupowanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów - PGG sprzedaje go m.in. przez internet. Wiosną ub. roku spółka uruchomiła nową odsłonę firmowego sklepu internetowego, gdzie oferowane jest to paliwo.

Według informacji z ub. roku, w najbliższych latach PGG chce czterokrotnie zwiększyć produkcję ekogroszków pakowanych w worki. Ten gatunek powstaje z węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się z reguły dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Producenci zaliczają ekogroszek do tzw. ekologicznych produktów grzewczych. Udział PGG w krajowej produkcji tego typu węgla wynosi ok. 60-70 proc.

Przed kilkoma tygodniami Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zaapelowała do producentów i dystrybutorów węgla o zaprzestanie stosowania nazwy "ekogroszek". Apel trafił też do instytucji zajmujących się zwalczaniem nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochroną praw konsumentów, m.in. UOKiK. W odpowiedzi PGG oświadczyła, że ekogroszki solidnie zapracowały na miano paliw ekologicznych.

Według szacunków Fundacji ClientEarth, z ekogroszków może korzystać ok. 30 proc. gospodarstw domowych. Ekolodzy uważają, że ekogroszek jest reklamowany przez wielu producentów i sprzedawców w sposób mogący sugerować, że jest to paliwo przyjazne dla środowiska. W efekcie - wskazuje Fundacja - kupujący mogą odnosić mylne wrażenie, że kupują produkt, który nie powoduje zanieczyszczenia powietrza. Według Fundacji, nazywanie węgla produktem ekologicznym jest świadomym wprowadzaniem konsumentów w błąd.

Z tymi stwierdzeniami nie zgadzają się przedstawiciele PGG, którzy uważają, że nie ma podstaw do kwestionowania ekogroszków jako produktu ekologicznego i przyjaznego dla środowiska. "Akcja Client Earth kwestionuje nie tyle wady ekogroszków, co sam fakt, że są one węglem - i to wystarcza do dyskwalifikacji. Takie podejście, zdaniem spółki jest nieuczciwe" - oświadczyła w połowie stycznia górnicza firma.

Przyjęta we wtorek przez rząd Polityka Energetyczna Polski zakłada odejście od ogrzewnictwa opartego na paliwach stałych do 2040 roku.