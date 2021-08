Rynek energii naznaczony fuzjami i przejęciami

Fuzja PKN Orlen z Lotosem i PGNiG wpisuje się w światowy trend w energetyce. O kluczowych czynnikach, które w zasadniczym stopniu przesądzają o sukcesie bądź porażce takich projektów mówi Jerzy Kurella, ekspert zajmujący się energetyką, były prezes Taurona i były p.o. prezesa PGNiG.

Fuzje i przejęcia w europejskiej energetyce

Fuzje w innych branżach

Brak zastoju, mimo kryzysu

Niełatwe procesy

Wykorzystać mądrość współpracowników

- Trzeba było podejść ze zrozumieniem do obaw, jakie występowały w spółkach wytwórczo-wydobywczych holdingu, choć w zasadzie nikt nie kwestionował potrzeby powstania nowej spółki – opowiada były prezes Tauron Energia i opisuje, że przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy powołanie osób głęboko przekonanych co do sensu przeprowadzenia tego procesu spowodowało, że proces integracji BOT GiE i PSE nabrał tempa, a pracownicy zaakceptowali zmiany i włączyli się w projekt, upatrując w nim również swoich szans na rozwój zawodowy. - Sam proces dostosowania kultur organizacyjnych trwał jeszcze kilka lat, ale bez wątpienia nie doszłoby do powstania PGE, gdyby nie determinacja liderów odpowiedzialnych za fuzję – uważa Jerzy Kurella.Odnosi się też do innych przejęć, z jakimi do czynienia miała ostatnio europejska, w tym także polska energetyka.- Z wielką uwagą śledziłem przejęcie przez Veolia Environment grupy SUEZ. Proces „łączenia” tych dwóch wielkich, globalnych francuskich koncernów z obszaru utilities trwał ponad 7 miesięcy, przechodząc po drodze bardzo burzliwe koleje i działania mające uniemożliwić przejęcie grupy SUEZ – relacjonuje były wiceprezes p.o. prezesa PGNiG i konkluduje, że ostatecznie w maju 2021 r. udało się doprowadzić do porozumienia między obiema firmami, choć procedury formalne jeszcze są w toku.Czytaj także: Veolia przejmuje Suez. Jest porozumienie - Nie wchodząc już w szczegóły związane z najlepiej rozpoznaną kulturą organizacji SUEZ przez Veolia Environment, nie ulega wątpliwości, że kluczową rolę w powstaniu jednej z największych obecnie na świecie firmy utilities, odegrała olbrzymia determinacja prezesa Veolii Antoine Frerot, który zrobił wszystko, aby doprowadzić do skutku ten projekt.Jerzy Kurella zwraca też uwagę, że pomimo kryzysu związanego z COVID-19 na rynku fuzji i przejęć, nie dało się odczuć większego zastoju. - Łączna wartość transakcji w 2020 r. wyniosła w Polsce ponad 22 miliardy złotych i była o 8,5 proc. wyższa od wartości z 2019 r – wymienia ekspert i odwołuje się do przykładów z innych branż.- Nikt też nie ma wątpliwości, że nie doszłyby do skutku trzy największe transakcje: przejęcie Play przez Iliad, gdyby nie determinacja właściciela Iliad Xaviera Niela, nabycie AXA przez UNIQA bez przywództwa Andreasa Brandstettera oraz Vectra nie przejęłaby Multimedii, gdyby zabrakło Tomasza Żurańskiego – podkreśla Jerzy Kurella.Tłumaczy, że paradoksalnie, to właśnie kryzys okazał się najlepszym okresem na swoistą ucieczkę do przodu, kiedy to firmy z wizją swojego rozwoju w perspektywie 15-20 lat, dokonywały odważnych, często też ryzykownych, decyzji związanych z akwizycją swoich partnerów lub konkurentów. Wskazuje przy tym na to, że zgodnie z Raportami M&A Index Poland za I i II kwartał 2021 r. przygotowywanymi przez Fordata i Navigator Capital, liczba takich transakcji wyniosła odpowiednio 76 oraz 82 i była wyższa od liczby transakcji w analogicznym okresie w 2020 r. o niemal 30 proc. - Liczby te pokazują, że możemy oczekiwać znacznej dynamiki w tym obszarze, zwłaszcza w sektorze nowych technologii, e-commerce i energetyki – przewiduje Jerzy Kurella, zastrzegając jednocześnie, że fuzje i przejęcia nie są łatwymi procesami.Były prezes Tauron Energia przypomina, że bez względu na wielkość podmiotów w nim uczestniczących, zawsze budzą emocje, a nie rzadko też kontrowersje. - A im większe firmy, tym obawy przed zmianą są poważniejsze. I to na liderze takiego projektu spoczywa główna odpowiedzialność za skuteczne jego doprowadzenie do końca – wyjaśnia Jerzy Kurella, zaznaczając, że wymaga to jednak dużej empatii i zrozumienia złożoności procesu, ale też żelaznej konsekwencji oraz determinacji w jego realizacji.- Mądrość lidera musi również polegać na tym, że potrafi korzystać z wiedzy i doświadczeń osób z obu organizacji, co w żargonie branżowym nazywane jest „krzyżowym zapylaniem” – mówi Jerzy Kurella i tłumaczy, że jest to jedna z najbardziej skutecznych metod dla zrozumienia kulturowego i integracji łączących się podmiotów. Polega na wzajemnym przemieszczaniu managementu firm wzajemnie wobec siebie, co umożliwia poznanie specyfiki drugiej strony i pozwala szybko oraz odpowiednio reagować na wypadek sytuacji spornych lub nieoczekiwanych.- Liczne przykłady z życia wzięte, zarówno w Polsce, jak i za granicą pokazują, że bez zdeterminowanego lidera, w relacjach opartych na dużym zaufaniu i zrozumieniu kultur organizacyjnych, sukces w postaci skutecznego przejęcia lub fuzji, jest bardzo mało prawdopodobny – podsumowuje były p.o. prezesa PGNiG.