Rynek energii zyskał nowe narzędzie. Jest jak tablica ogłoszeń

PGE Dom Maklerski na początku 2023 roku uruchomił Platformę Deklaracji Energii. O tym, dlaczego powstała ta platforma, czym jest, jak można z niej korzystać i jakie jest nią zainteresowanie, mówi Wojciech Maryański, prezes zarządu PGE Dom Maklerski.

- Platforma Deklaracji Energii to, mówiąc w uproszczeniu, rodzaj tablicy ogłoszeniowej, która pozwala użytkownikom platformy zapoznać się z deklarowanymi cenami sprzedaży i zakupu energii elektrycznej - wyjaśnia Wojciech Maryański, prezes zarządu PGE Dom Maklerski.

PGE Dom Maklerski nie planuje publikowania ani deklarowanych na Platformie Deklaracji Energii (PDE) cen sprzedaży i zakupu energii, ani indeksu cen.

- Oceniam, że ostatecznie liczba uczestników PDE może być podobna do liczby uczestników uruchomionej przez nas dwa lata temu platformy obrotu obowiązkami mocowymi, których jest około 20 - komentuje Wojciech Maryański.

PGE Dom Maklerski (PGE DM) na początku stycznia 2023 r. uruchomił Platformę Deklaracji Energii (PDE), za pomocą której uczestnicy platformy mogą dokonywać m.in. deklaracji zamiaru nabycia lub zbycia energii elektrycznej. Jaki był powód uruchomienia PDE?

Wojciech Maryański, prezes zarządu PGE Dom Maklerski: Po decyzji o zniesieniu obowiązku sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie przez wytwórców energii nie było wiadomo, jak zachowa się rynek i co się stanie z giełdowym rynkiem energii bez obliga. Nam jako Grupie PGE zależało na zachowaniu transparentności rynku hurtowego. Dlatego zapadła decyzja o utworzeniu PDE.

Gdyby handel energią zniknął z giełdy, to bez takich narzędzi jak PDE nie byłoby gdzie sprawdzić, jak kształtują się hurtowe ceny energii. Nasza platforma pokazuje wprawdzie ceny deklarowane, a nie transakcyjne, ale to była jedyna opcja dostępna w obecnym otoczeniu prawnym, żeby stworzyć narzędzie inne niż giełda, a służące transparentności rynku energii.

Podajecie, że uczestnicy PDE za jej pomocą mogą dokonywać m.in. deklaracji zamiaru nabycia lub zbycia energii elektrycznej. To czym tak naprawdę jest PDE, skoro wychodzi na to, że nie jest miejscem handlu energią elektryczną?

- PDE to, mówiąc w uproszczeniu, rodzaj tablicy ogłoszeniowej, która pozwala użytkownikom platformy zapoznać się z deklarowanymi cenami sprzedaży i zakupu energii elektrycznej. Każdy uczestnik PDE może skorzystać dwojako z tej wiedzy - albo zarezerwować wolumen energii i następnie kontynuować rozmowy bilateralne z oferentem, albo ograniczyć się do uzyskania informacji o deklarowanych cenach energii.

Platforma PDE jest uzupełnieniem hurtowego pozagiełdowego rynku energii elektrycznej o element informacyjny, budujący jej transparentność. Pomimo że, jak już powiedziałem, na PDE są dostępne informacje tylko o cenach deklarowanych, to taka wiedza również zwiększa transparentność rynku.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dostęp do PDE i ile to kosztuje?

- Uzyskanie dostępu do platformy możliwe jest po podpisaniu z nami umowy o świadczenie usług dostępu do serwisu Platforma PDE, a warunkiem zawierania transakcji bilateralnych jest posiadanie przez uczestnika PDE przynajmniej jednej umowy ramowej handlowej z innym podmiotem będącym uczestnikiem PDE.

Należy podkreślić, że korzystanie z PDE jest odpłatne. Informację o opłatach przekazujemy bezpośrednio zainteresowanym podmiotom, ale mogę zapewnić, że ma ona raczej charakter symboliczny. PDE ma służyć przede wszystkim transparentności rynku energii. Firm handlujących w Polsce energią elektryczną w hurcie na znaczącą skalę jest około 40 i pewnie nie wszystkie zechcą zostać członkami PDE.

Podajecie, że obecnie uczestnikami PDE są cztery spółki. A jakie jest zainteresowanie platformą, które nie przekształciło się jeszcze w uczestnictwo?

- Tak, to prawda, obecnie (stan na dzień 3 marca 2023 r. - red.) mamy czterech uczestników PDE, niemniej już zgłosiło się do nas około trzydziestu firm z prośbą o przesłanie dokumentów związanych z uczestnictwem w PDE i znajdują się na różnych etapach procesu zawarcia umów uczestnictwa w PDE.

Czy PGE DM będzie publikował zagregowane deklarowane ceny sprzedaży i zakupu energii albo indeksy cen ofertowych, czy wiedza o ofertach-deklaracjach będzie tylko dostępna dla uczestników PDE?

- Nie planujemy publikować ani deklarowanych na PDE cen sprzedaży i zakupu energii, ani indeksu cen.

Czy to stanowisko się zmieni albo może się zmienić?

- W przypadku indeksu najpewniej nie, bo pomijając uwarunkowania prawne, trudno podpisać się pod indeksem, który bierze pod uwagę deklaracje bez pewności, że za nimi idą transakcje po deklarowanych cenach - a takich informacji PGE Dom Maklerski nie ma. Strony nie muszą zawierać transakcji po deklarowanych cenach. W przypadku informacji o deklaracjach cenowych mogę tylko powtórzyć, że obecnie nie zamierzamy ujawniać deklaracji cenowych w otwarty sposób.

"Oczywiście utworzenie NABE może mieć wpływ na zainteresowanie PDE"

Uczestnikami PDE są cztery spółki, ale zainteresowanie platformą było dużo większe. Na jaką frekwencję liczycie finalnie i czy dużo będzie tu zależało od powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - NABE?

- Nie stawialiśmy sobie celów ilościowych. Wiemy, że liczba podmiotów potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w PDE jest ograniczona. Oceniam, że ostatecznie liczba uczestników PDE może być podobna do liczby uczestników uruchomionej przez nas dwa lata temu platformy obrotu obowiązkami mocowymi, których jest około 20.

Oczywiście utworzenie NABE może mieć wpływ na zainteresowanie PDE, bo chociażby zmieni się wtedy struktura własnościowa wielu producentów energii, ale trudno mi ocenić, czy to zwiększy, czy zmniejszy zainteresowanie PDE.