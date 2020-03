Rynek mikroinstalacji PV w czasach koronawirusa

Epidemia koronawirusa uderza m.in. w produkcję i łańcuchy dostaw, a moduły fotowoltaiczne płyną do Polski głównie z importu. Jak w związku z tym koronawirus może wpłynąć na rynek mikroinstalacji PV w Polsce w tym roku? Swoimi opiniami podzielili się z WNP.PL szefowie czołowych firm instalatorskich, działających na rynku mikroinstalacji PV, tj. Columbus Energy, Foton Technik i Stilo Energy.

Mirosław Bieliński, prezes Stilo Energy, zaznacza, że jesienią 2019 r. firma wykonała sporo pracy, aby stać się dla dostawców kimś ważniejszym niż przeciętny kontrahent.- Odwiedziliśmy wielu producentów paneli i falowników fotowoltaicznych, nawiązaliśmy bliskie relacje, zamówiliśmy produkty "szyte na miarę". Są to mikrofalowniki spełniające wszelkie wymagania formalne i praktyczne, a ponadto dopasowane do nich panele o największej mocy na rynku - 400 Wp. Nasi dostawcy mają fabryki w Chinach, Korei Płd. i na terenie Unii Europejskiej - mówi Mirosław Bieliński.Dawid Zieliński informuje, że Columbus Energy z powodu epidemii koronawirusa nie spodziewa się zakłóceń w dostawach modułów PV, a w konsekwencji wydłużenia terminów realizacji zamówień.- Każdy nasz klient ma gwarancje montażu w 10 dni, liczba montaży rośnie miesiąc do miesiąca i ze względu na dostawy nie przewidujemy opóźnień. Mamy bardzo dobrze wynegocjowane kontrakty zakupowe i wystarczający stan magazynowy - twierdzi Dawid Zieliński.Foton Technik podaje, że systemy PV dla klientów indywidualnych instaluje średnio w ciągu dwóch tygodni i dlatego, jak podkreśla Michał Skorupa, bardzo ważne jest zapewnienie pełnej dostępności sprzętu dla ekip monterskich.- Od początku rozprzestrzeniania się koronawirusa monitorujemy sytuację rynkową i odpowiednio dostosowujemy poziom zatowarowania. Bierzemy przy tym pod uwagę zarówno rosnący popyt, jak i dostępność u dostawców. Obecnie instalujemy od 3 do 4 MW miesięcznie i nie planujemy zmniejszenia tej liczby. Obecny poziom zatowarowania został przewidziany na kolejne trzy miesiące pracy. Problemy mogą mieć mniejsze podmioty na rynku, które korzystają z hurtowni i lokalnej dystrybucji - ocenia Michał Skorupa.- Sporo zamówień na panele i mikrofalowniki złożyliśmy jeszcze zimą i szczęśliwie dotarły one do nas przed perturbacjami transportowymi i produkcyjnymi na rynku chińskim. Z uwagi na bliskie relacje z producentami i wcześniej dokonane zamówienia, które dotarły już do Polski, nie obawiamy się o ceny ani o możliwość realizacji zleceń - mówi Mirosław Bieliński.Pytaniem jest, czy wskutek epidemii koronawirusa wzrosną ceny paneli PV.- Na rynku hurtowym w Polsce na pewno tak. Ceny dla małych instalatorów i pośredników będą zdecydowanie wyższe, a i sama dostępność w ogóle na rynku hurtowym będzie ograniczona. My nie przewidujemy wzrostu cen dla klientów - mówi Dawid Zieliński.Michał Skorupa wskazuje, że popyt na polskim rynku na instalacje fotowoltaiczne rośnie i cena instalacji w kontekście dostępności sprzętu w lokalnej dystrybucji może wzrosnąć.- W związku z tym, że Foton Technik korzysta z globalnych kontraktów i relacji bezpośrednich z producentami, nie jesteśmy dotknięci tym trendem. Globalnie cena modułów zależy w dużej mierze od cen krzemu na rynku, a ta aktualnie jest stabilna. Natomiast na świecie są problemy z logistyką w transporcie morskim z portów dalekowschodnich. Utrzymanie się w dłuższej perspektywie tych, jak i innych czynników globalnych może wpłynąć na wzrost cen - ocenia Michał Skorupa.- W mojej ocenie epidemia nie powinna być dolegliwa dla branży fotowoltaicznej. Bezpośrednie kontakty z klientami można zawęzić do krótkiego audytu nieruchomości oraz krótkiego szkolenia po dokonaniu instalacji. Zakładam, że większość firm zabezpieczyła sobie dostawy komponentów już wcześniej i że nie wystąpią długotrwałe ograniczenia logistyczne na terenie Polski - mówi Mirosław Bieliński.Zdaniem Dawida Zielińskiego wpływ epidemii koronawirusa na rynek mikroinstalacji PV zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja.- Jeśli będziemy mieć scenariusz włoski, to może to mocno ograniczyć działalność operacyjną firm w Polsce w branży fotowoltaiki. Natomiast jeśli wirus nie rozwinie się znacząco, to najtrudniej będzie małym hurtowniom i instalatorom, bo poniosą solidne straty ze względu na słaby ich cashflow i długi czas oczekiwania przez klientów na montaż - uważa Dawid Zieliński.Michał Skorupa informuje, że z rynku słychać doniesienia o mniejszych firmach, które odkładają montaże ze względu na problemy w dostępności sprzętu. Zapewnia, że klienci Foton Technik są pod tym kątem bezpieczni.- Gdyby natomiast doszło do znaczącego wzrostu zachorowań, możemy spodziewać się zmniejszonego popytu i wyhamowania dynamiki wzrostu sprzedaży. Jednak nie będzie to bezpośrednio wynikało z sytuacji na rynku PV, ale będzie następstwem stanu krajowej gospodarki. W ramach grupy innogy, której Foton Technik jest częścią, wdrożyliśmy procedury ograniczające potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się wirusa, tak żeby jak najlepiej chronić naszych pracowników - informuje Michał Skorupa.