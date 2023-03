Rynek mocy będzie miał następcę. Anna Moskwa opowiada nam o nowych planach

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała w wywiadzie dla WNP.PL, że po 2025 roku pozostanie jakieś wsparcie dla mocy konwencjonalnych. Tłumaczy również, co stanie się z blokami 200 MW i broni nowej ustawy wiatrakowej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W nowym projekcie Polskiej Polityki Energetycznej do 2040 roku (PEP2040) Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) pominęło dalszy los rynku mocy po 2025 roku, który to rynek zgodnie z unijnymi regulacjami pozostanie bez wsparcia. Jednak minister Anna Moskwa uspokaja, że energetyka konwencjonalna bez wsparcia nie pozostanie.

Funkcjonowanie rynku mocy jest oparte o umowy z wytwórcami i odbiorcami energii elektrycznej, którzy mają za zadanie jej zbilansowanie w okresie, kiedy dochodzi do naruszenia równowagi między popytem a podażą na prąd.

PEP2040 zakłada modernizację części bloków węglowych o mocy 200 MW. Według szefowej MKiŚ będzie to 16 jednostek.

Polski rząd liczy na przyspieszenie w kwestii wdrażania technologii SMR-ów i nie ukrywa, że stanowi ona nadzieję dla polskiego ciepłownictwa.

Na tematy związane z energetyką będziemy szeroko dyskutować podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w trakcie panelu „Nowy model rynku energii,” który odbędzie się 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 14.30.

Co z rynkiem mocy po 2025 roku, bo w nowym projekcie Polskiej Polityki Energetycznej do 2040 roku przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ta kwestia nie została ujęta?

- Ta kwestia będzie rozwiązana przede wszystkim w wyniku naszych ustaleń z Unią Europejską. W czasie ostatniej debaty w gronie unijnych ministrów ds. energii było dużo głosów poparcia i zrozumienia dla potrzeby funkcjonowania mechanizmu mocy.

Z tym że ostateczną formą wsparcia niekoniecznie musi być rynek mocy w obecnym kształcie, ale jakiś mechanizm, który by zachęcał do pozostawania w systemie stabilnych źródeł energii.

Wiele państw to popiera i poparło również polski dokument, gdzie postulowaliśmy wydłużenie czasu funkcjonowania rynku mocy.

Jakaś forma rynku mocy przetrwa, a doświadczenie wojenne pomaga w jego zachowaniu

Czekamy na kolejne rozmowy i jestem przekonana, że doświadczenia wojenne zrodziły głębokie przekonanie, iż te stabilne źródła energii, poza dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, są niezbędne i bez wspierania - tak jak w przypadku obowiązkowego wspierania magazynowania energii, co było też odkryciem Unii Europejskiej w ciągu ostatniego roku - nie będziemy mieli stabilności energetycznej. To jest głębokie polskie przekonanie.

To dobra wiadomość dla rynku. A co z blokami energetycznymi o mocy 200 MW, które w ramach nowego PEP będziemy musieli modernizować? Wiemy już, jak dużą część z nich rząd planuje remontować?

- Przygotowaliśmy wraz ze spółkami Skarbu Państwa analizę techniczną i ekonomiczną wszystkich bloków energetycznych i wyłoniliśmy z niej ranking tych, które przy jak najmniejszych nakładach są w stanie jak najdłużej pozostać w systemie.

Oczywiście te pojedyncze decyzje zapadną na poziomie spółek i grup kapitałowych, a także NABE (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego - red.), jeżeli powstanie, bo wiemy, że taki jest plan i jest to również przedmiot ustaleń z Komisją Europejską - mamy jednak nadzieję, że do jego realizacji dojdzie.

Niemniej jednak wspólnie z tymi podmiotami określiliśmy te moce, które są niezbędne i te jednostki, które potencjalnie mogą w systemie funkcjonować. Dalej są to już decyzje na poziomie Ministerstwa Aktywów Państwowych i dialogu ze spółkami.

Potencjał wynosi mniej więcej 16 bloków, oczywiście nie wszystkie z nich będą zmodernizowane, by działać przez maksymalny czas (do 2050 roku). Jest to dobra wiadomość, że mamy stabilne moce, które mogą przy niedużych nakładach nadal funkcjonować.

Inną kwestią, która rozgrzewa ostatnio rynek energii, jest podpisana przez prezydenta ustawa wiatrakowa, która ostatecznie rozstrzyga, że minimalna odległość instalacji lądowej energetyki wiatrowej od gospodarstw domowych ma wynosić 700 m. Wiele organizacji branżowych i ekologicznych uważa, że oznacza to wyrzucenie większości projektów budowy onshore’u do kosza. Jak pani się do tych opinii odniesie?

- Istnieje jakieś dziwne przekonanie, że lądowa energetyka wiatrowa może się rozwijać wyłącznie pomiędzy 500 a 700 m, bo przyjmując takie założenie, do tego byśmy doszli. Oczywiście ono jest nieprawdziwe, bo nie ma jakichś specjalnych uwarunkowań przy tej odległości.

Ja patrzę na tę ustawę trochę inaczej. Po pierwsze widzę dużą różnicę między 10H a 700 m i to jest już nie zmiana, a rewolucja. Po drugie patrzę na jej inne aspekty, ponieważ odległość ujmują tylko dwa jej artykuły. Ważne są także kwestie udziału społecznego, kwestia planu zagospodarowania i obowiązku umieszczenia energii wiatrowej w planie zagospodarowania przestrzennego oraz konsultacje społeczne. Ponadto liczą się tu standardy techniczne i standardy bezpieczeństwa.

Nowa ustawa wiatrakowa to rewolucja, a jeżeli zostanie dobrze odebrana, możliwa jest dalsza liberalizacja

To wszystko nie było uregulowane przed 2016 rokiem, a dzisiaj jest i to jest ta rewolucja, która jak sądzę, pozwoli zmienić w Polsce obraz energetyki wiatrowej i pokazać tę branżę jako rozmawiającą z ludźmi. W ustawie określony zostaje procent energii z wiatru, który musi trafić do prosumenta wirtualnego, a to przyniesie korzyści dla społeczności.

Kiedy zostaną one zauważone, wówczas możemy rozmawiać o kolejnych liberalizacjach i kolejnych zmianach.

Na dziś zadanie jest takie, żeby wśród wszystkich społeczności - gdzie mieszkańcy się boją tak jak przed 2016 r., że przyjdzie ktoś i postawi wiatrak za oknem bez pytania, mimo protestu i to jeszcze na gruncie wójta, bo to są ciągle żywe lęki i takich sytuacji społeczności doświadczały - pokazać, że możemy rozwijać energetykę blisko - bo 700 m to jest blisko - w sposób cywilizowany. Jeśli to się uda, wtedy jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy i zmiany.

Dziś jesteśmy mniej więcej w środku średniej unijnej. Podajmy tu chociażby przypadek Bawarii, gdzie obowiązuje odległość 10 H. U Niemców, którzy są stawiani jako przykład rozwoju onshore’u, mamy 750 m. Czasami jest tak, że nie ma konkretnej odległości, a określają ją parametry hałasu albo decyzja środowiskowa, tak więc nie jest tak, że cała UE ma 500 m, a my jesteśmy w jakimś ogonie. Jesteśmy na dziś w środkowej grupie państw, które stawiają na stabilny rozwój i na pewno jesteśmy wśród tych państw, które w sposób wzorcowy oddają głos społeczności lokalnej, a na tym nam zależy.

Rząd liczy na szybki rozwój SMR-ów dla wsparcia ciepłownictwa

A jak będzie wyglądać przyszłość SMR-ów (małe modułowe reaktory jądrowe)? Premier Morawiecki mówił, że ich pojawienie się w Polsce to kwestia kilku lat, jednak wiemy, że na razie nie udało się ich jeszcze uruchomić w USA, tak więc jak realne są plany, że szybko zobaczymy je w Polsce?

- To jest technologia, która się dynamicznie rozwija i te pierwsze projekty tuż przed certyfikacją mamy już w USA i w Kanadzie i cieszymy się, że polskie spółki mają podpisane umowy na SMR-y.

Patrzymy na tę technologię z dużą nadzieją, zwłaszcza w ciepłownictwie, w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw. Dlatego mamy nadzieję, że małe reaktory pojawią się jak najszybciej, natomiast nie jesteśmy w stanie na dziś planować odejścia od konwencjonalnego ciepłownictwa czy energetyki konwencjonalnej, w oparciu o to źródło, nie wiedząc, kiedy i w jakich mocach będzie.

Z pewnością chcemy wykorzystać ten potencjał jak najszerzej i jak najszybciej. Agencja Atomistyki jest gotowa do wydawania decyzji. My jesteśmy gotowi do wydawania decyzji zasadniczych, czyli wstępnych, które mówią o lokalizacji, podstawowych parametrach. Jeżeli takie projekty będą do nas złożone, wydamy decyzje pozytywne.