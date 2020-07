Rynek mocy – gorycz, którą da się przełknąć?

Z rynku mocy nie sposób już się wycofać. Pozostaje tylko pytanie: jak żyć... Sposobów jest kilka, ale wszystkie sprowadzają się do obniżania kosztów. Tych nie da się już w Polsce dłużej unikać.

Było ono wcześniej sprawdzone przede wszystkim w USA, a od 2014 roku także w Wielkiej Brytanii. Coraz więcej krajów na świecie z deficytami rezerw mocy również wdraża takie rozwiązanie. W wyniku przeprowadzenia aukcji rynku mocy w Polsce w latach 2018 i 2019 finansowanie uzyskała modernizacja 7500 MW mocy, kontrakty uzyskało także blisko 5000MW nowo wybudowanych mocy oraz pozyskano kontrakty na ponad 600 MW rezerw mocy od odbiorców (DSR). Te moce powinny być dostępne jeszcze przed 2021 rokiem, w kolejnych latach, zwłaszcza w roku 2024 będzie ich jeszcze więcej. To pozwala na bezpieczne wyłączenie kilku tysięcy megawatów, które już nie mogą dalej funkcjonować na rynku energii.JM: Pakiet dyrektyw unijnych "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków", który wszedł w życie w zeszłym roku, zabrania finansowania w ramach rynku mocy źródeł wysokoemisyjnych. Minione aukcje rynku mocy były ostatnią szansą dla dużej części elektrowni konwencjonalnych na przedłużenie ich funkcjonowania i stopniowe przechodzenie na odnawialne źródła energii i budowę nowych źródeł o dużo niższych emisjach. W przeciwnym wypadku większość modernizowanych obecnie mocy nie utrzymałaby się na rynku, a koszty szybkiej budowy tak dużej liczby źródeł skutkowałyby znacznie większym skokiem cen.Zawieszenie lub wycofanie się obecnie z rynku mocy oznaczałoby także wielomiliardowe konsekwencje dla dostawców mocy, którzy zaangażowali ogromne środki – w takiej sytuacji mogliby starać się o rekompensatę negatywnych skutków takiej decyzji. Nie ma żadnego alternatywnego mechanizmu pomocy publicznej, który mógłby zapewnić w krótkim czasie bezpieczne rezerwy w sektorze wytwarzania energii - przygotowania do uruchomienia rynku mocy trwały wiele lat.Polski rynek mocy nie jest perfekcyjny, trzeba go udoskonalać i rozwijać w wielu aspektach, zwłaszcza w zakresie wykorzystania elastyczności odbiorców poprzez DSR, ale wydaje się że nie ma on obecnie racjonalnej alternatywy. Można też zrobić wiele w innych obszarach, aby energia była możliwie najtańsza, a szczególnie wrażliwi na ceny odbiorcy byli chronieni. Państwo uzyskuje coraz wyższe przychody z aukcji uprawnień do emisji CO2. Może być to źródło finansowania m.in. rekompensaty kosztów emisji dla odbiorców energochłonnych i ochronę przed tzw. carbon leakage czyli importem wyrobów energochłonnych spoza Unii Europejskiej oraz wsparcie dla gospodarstw domowych i najmniejszych odbiorców.Wraz z wprowadzeniem rynku mocy powinna także zmniejszyć się opłata jakościowa, przenosząca koszty usług systemowych, które zostaną zastąpione przez rynek mocy. Obecnie pozostaje ona na poziomie kilkunastu złotych.JM: Dalszy rozwój źródeł odnawialnych oraz import tańszej energii może znacząco obniżyć jej ceny, bo jej produkcja w kraju jest droga, jednak rynek mocy był potrzebny, by pokryć koszty utrzymania lokalnych zasobów mocy, które muszą stanowić rezerwę.Połączenia międzynarodowe w ramach dużego kontynentalnego systemu elektroenergetycznego ma tę zaletę, że możemy utrzymywać mniejsze rezerwy lokalne niż kraje, które są w słabiej połączonych obszarach jak np. Wielka Brytania i Irlandia. Szczególnie to widać w okresie letnim gdy z reguły możemy liczyć na nadwyżki mocy od sąsiadów gdzie między innymi dzięki odnawialnym źródłom energii deficyty mocy nie są takim problemem jak w Polsce.Jednak strategiczny problem bezpieczeństwa energetycznego i rezerw powinniśmy przede wszystkim rozwiązywać u nas, w kraju. Kluczowe znaczenie ma w tym neutralny technologicznie rynek mocy pozwalający na zapewnienie właściwych rezerw, obniżkę kosztów bilansowania oraz szerszy udział odbiorców energii w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego.Z punktu widzenia odbiorców istotne są korzyści, jakie uzyskają z dodatkowych przychodów oraz zmniejszenie ryzyka blackoutu.JM: DSR, czyli usługa polegająca na redukcji zapotrzebowania na prąd na polecenie operatora, jest aktywowana niezwykle rzadko, jedynie w sytuacji krytycznych deficytów mocy. Takie usługi rozwija się na świecie od kilkunastu lat nasza firma – Enel X. Jest ona największym agregatorem usług DSR na świecie: przede wszystkim pionierem w kolebce DSR w Stanach Zjednoczonych, ale także w wielu innych regionach świata. Działamy już w 15 krajach, prawie na wszystkich kontynentach, rozwijamy swoje usługi w coraz większej liczbie Państw w Europie. Od kilku lat także w Polsce umożliwiamy klientom przemysłowym i komercyjnym zarabianie na usługach DSR.DSR to usługa bardzo atrakcyjna dla wielu odbiorców; choć wciąż jeszcze stosunkowo mało znana. Dzięki nam można przystąpić do programu w prosty sposób, zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie i jednocześnie chronimy klientów przed ryzykiem. W Polsce może z niej potencjalnie korzystać nawet kilkanaście tysięcy odbiorców.Kilka lat temu odbiorcy obawiali się uczestniczyć w pierwszym Programie Gwarantowanym DSR, który początkowo wydawał się bardzo skomplikowany i trudny w realizacji. Mimo pierwszych obaw dość szybko obiorcy przekonali się, że to rozwiązanie jest dla nich naprawdę atrakcyjne i można na nim skorzystać. W tym roku w Programie Gwarantowanym, bierze udział już blisko 200 podmiotów, oferujących już łącznie prawie 800 MW.Uważamy, że DSR na rynku mocy w Polsce jest w wielu aspektach dla odbiorców lepsze i bardziej atrakcyjne finansowo niż Program Gwarantowany. Nie podzielam obaw niektórych odbiorców, którzy brali udział w Programie Gwarantowanym, a boją się udziału w DSR na Rynku Mocy. Rzeczywiście krążyły pogłoski, że liczba przywołań operatora do redukcji zapotrzebowania będzie bardzo wysoka. Jednak zarówno ściśle określone warunki niezbędne dla wprowadzenia ograniczeń, jak i nasze analizy potwierdzone przygotowanym na nasze zamówienie raportem KPMG, a także publikowane od niedawna bilanse rezerw mocy PSE wykazują, że ilość przywołań do redukcji będzie bardzo mała. O ile takie krytyczne sytuacje w systemie w ogóle będą występować, ich liczba powinna być nie większa niż kilka, kilkadziesiąt godzin rocznie.Jako agregator, staramy się znaleźć takie rozwiązania, które nie będą nadmiernym obciążeniem dla każdego odbiorcy. Co ważne: odbiorcy nie mogą tracić: nawet jeżeli nie dokonają wymaganych redukcji, to nie ponoszą kar finansowych. My, Enel X, bierzemy je na siebie. W najgorszym przypadku możemy zmniejszyć jedynie naszym klientom wynagrodzenie za dany okres.JM: Mamy odbiorców w bardzo wielu branżach. Oferujemy rozwiązania dla prawie setki branż – stworzyliśmy katalog z najbardziej efektywnymi metodami redukcji zapotrzebowania dla każdej z nich.Oczywiście większe możliwości mają więksi odbiorcy energochłonni, ale w zasadzie udaje się znaleźć dobre rozwiązania niemalże dla każdego, kto ma zdolność do czasowego zredukowania zapotrzebowania o co najmniej kilkaset kilowatów mocy. Nie musi być to wyłączenie całego zakładu często wystarczy wyłączyć część urządzeń, przesunąć produkcje na inne godziny, można też wykorzystywać własne źródła wytwarzania - w szczególności agregaty rezerwowe czy kogenerację. Ponieważ ograniczenia mogą dotyczyć znacznie poniżej 1% czasu w roku ewentualne przestoje są łatwe do nadrobienia. Wypracowujemy takie plany redukcji zapotrzebowania na energię, żeby w jak najmniej negatywny sposób wpływać na działalność podstawową firmy. A z drugiej strony optymalnie wykorzystywać jej elastyczność i maksymalizować korzyści finansowe.Jeśli nasz klient chce dalszego ograniczenia liczby godzin, to jesteśmy w stanie wykorzystując efekt portfela znaleźć więcej odbiorców, którzy ewentualnie mogą dokonać redukcji za niego. Bo naszym zadaniem jest zapewnienie zakontraktowanej mocy redukcji.JM: Program rynku mocy nie pozwala bezpośrednio zarabiać na samych redukcjach. Redukcje po stronie odbiorców traktowane jak dodatkowy koszt. Tu nie ma dodatkowego wynagrodzenia, ale w tych rzadkich momentach, w których mogą się zdarzyć deficyty mocy, cena nie zaoszczędzonej energii będzie bardzo wysoka. Wynika to zmian na rynku energii wprowadzanych w 2021 roku, wynikających z pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków. Polski rząd zobowiązał się wprowadzić od 2021 roku mechanizm (scarcity pricing), który powoduje, że wysokie ceny mają „przestraszyć” odbiorców tak, by sami chcieli redukować swoje zapotrzebowanie oraz mobilizować wytwórców do generacji w okresach deficytów rezerw mocy.Kupując energię warto zawrzeć z dostawcą kontrakty, które pozwalają w momentach wystąpienia wysokich cen, uzyskać dodatkowe korzyści. Czyli oprócz stałego wynagrodzenia za dyspozycyjność, w momencie zredukowania zapotrzebowania unika się zakupu bardzo drogiej energii (dostawca może ją odsprzedać po bardzo wysokiej cenie). Jeśli jest ona kupowana na podstawie kontraktu indeksowanego do cen energii na giełdzie, to wręcz można na tej elastyczności zużycia dodatkowo nieźle zarobić.Elektrownie przygotowują się do uruchomienia rynku mocy – przeprowadzają dużo więcej remontów niż zwykle. Pod koniec czerwca doszło, w związku z dużymi opadami deszczu, do zalania jednej z elektrowni. Wystąpiły awarie w kilku innych... Odnotowano bardzo duży ubytek mocy w systemie. Doszło do tego, że operator mógłby ogłosić nawet stan zagrożenia. Choć pewne rezerwy wtedy jeszcze pozostały, ten moment pokazał jednak, że zbieg szczególnych okoliczności może spowodować, że może ich być za mało. Natomiast utrzymywanie specjalnych mocy wytwórczych, które można by uruchamiać w takich właśnie przypadkach, byłoby niezwykle kosztowne.JM: Niestety, niezbyt wiele. Mamy kontrakty, które można zawrzeć na 4 lata z wynagrodzeniem przekraczającym 700 tysięcy złotych za każdy megawat redukcji. Żeby firma mogła zapisać się do tego programu, my musimy do końca sierpnia sfinalizować umowy i przygotować dokumenty; tak, żeby we wrześniu już z całą pewnością nasz klient mógł zgłosić się do niego i żebyśmy mogli zacząć realizować usługę od 1 stycznia.- Tak. W przeciwnym razie trzeba czekać co najmniej rok. A nie spodziewamy się, żeby w kolejnych latach ceny były aż tak atrakcyjne jak do tej pory. Jak pokazują doświadczenia z innych rynków, ceny na rynkach mocy mogą się znacząco wahać, np. ceny w aukcjach krótkoterminowych w Wielkiej Brytanii spadły z 42 do 1 funta (GBP) za kW/ rok.