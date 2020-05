Rynek mocy. Koszty dla przemysłu, ale i szansa na dodatkowy zarobek

W 2021 r. na rachunkach za energię elektryczną pojawi się dodatkowy punkt: opłata mocowa. W przypadku dużych odbiorców ów koszt może być liczony w setkach tysięcy czy nawet milionach złotych rocznie. Wydatki te można zmniejszyć poprzez udział firmy w usłudze DSR.

Wejście opłaty mocowej komplikuje życie także firmom z innych branż.- Musimy się z tym pogodzić, że za kilka miesięcy będzie inna rzeczywistość i dojdzie nam bardzo wysoki koszt. Nie wiemy, jak będą wyglądać szczegóły tej opłaty, więc trudno w tej sytuacji planować - do rozważenia mamy mnóstwo scenariuszy, które przygotowujemy – podkreśla Aneta Muskała, wiceprezes zarządu, International Paper KwidzynZakłady International Paper Kwidzyn zużywają ponad 1 TWh energii elektrycznej rocznie.I przyznaje, że sytuacja zakładów International Paper w Kwidzynie oraz innych przedsiębiorstw z branży papierniczej jest dość szczęśliwa, gdyż dużą część energii produkują we własnych źródłach, więc ich elastyczność w tej mierze jest spora.- Będziemy musieli tak podejść do operowania własnymi źródłami energii i procesem technologicznym, aby w sytuacji, kiedy najprawdopodobniej nie będzie obiecanej ulgi w opłacie mocowej, ten koszt zredukować. W przypadku, gdy na nasze produkty mamy ceny rynkowe, światowe - opłata mocowa będzie kosztem ponoszonym z naszej marzy. Jesteśmy teraz w sytuacji co najmniej spowolnienia gospodarczego, którego od lat nie widzieliśmy - i ten koszt, który dojdzie, jest olbrzymi – zaznacza Aneta Muskała.Wskazuje, że pomimo tego, że zakłady w Kwidzyniu mają pewną możliwości redukcji wpływu na koszty opłaty mocowej, oczekują, że zostaną podjęte działania pozwalające ten wydatki zredukować, czy choćby zawiesić na jakiś czas - po to, aby wypracować rozwiązania zachowujące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.Są jednak możliwości wyjścia z trudnego układu, jaki spowoduje obowiązywanie rynku mocy.- Sytuacja, w której znalazła się polska gospodarka, znacznie przemodelowała procesy biznesowe w różnych jej sektorach. To także wyzwanie dla energetyki. Spodziewamy się, że po okresie spadku gospodarka wróci szybko na ścieżkę wzrostu. Dla każdego przemysłu - w tym szczególnie dla przemysłów energochłonnych, jak sektor papierniczy, stalowy i hutniczy - niezwykle ważna jest kwestia bezpieczeństwa dostaw energii. Mechanizmy mocowe, jakie zostały wprowadzone, poprawiają je, a zawsze utrzymanie tych rezerw kosztuje. Sposobem na zmniejszenie wspomnianych kosztów, pozwalającym jednocześnie na udział w przychodach z tego tytułu, jest usługa DSR – tłumaczy Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X.Usługa DSR (ang. Demand Side Response) to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesuniecie w czasie jej poboru na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za oczekiwane wynagrodzenie.W rynku mocy udział DSR wynosi nieco ponad 3 proc. rocznie, nie jest to więc udział znaczący.- Należy pamiętać, że gdyby nie udział DSR to koszty rynku mocy byłyby większe, ponieważ aukcje udziału w rynku mocy byłyby zakończone prawdopodobnie wyższymi cenami – wskazuje Jacek Misiejuk.Zwraca uwagę, że dla wielu firm udział w DSR i uzyskanie przychodów z tego tytułu może pomóc w wychodzeniu z kryzysu. Rozwiązanie to daje możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych pozwalających na odzyskanie części opłaty mocowej. Przypomina też, że wprowadzenie dwutowarowego rynku energii (czyli energii elektrycznej i mocy) miało spowodować spadek cen energii.- Zwiększona elastyczność systemu elektroenergetycznego pozwala na zwiększony udział źródeł odnawialnych, które stają się coraz bardziej atrakcyjne kosztowo – przekonuje Jacek Misiejuk.Przytaczane opinie pochodzą z debaty "Rynek mocy i koszty energii", która odbyła się 26 maja 2020 r. Zorganizował ją portal WNP.PL w partnerstwie z firmą Enel X. To początek cyklu spotkań w ramach projektu Enel X Talks, który pozwala choć w części wypełnić - pogłębiającą się w związku z walką ze skutkami pandemii - lukę w komunikacji między podmiotami w branży.