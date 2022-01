Rynek mocy zaowocował, ale "za późno i za mało". Zostaniemy z węglem na dłużej?

- Możemy stymulować rozwój nowych mocy i rynek mocy poprzez aukcję na 2026 rok wreszcie to w pewnym stopniu zrobił, ale za późno i za mało. Kłopot polega na tym, że zważywszy na prognozy wyłączeń bloków węglowych i plany budowy nowych bloków, nie zastępujemy starych mocy nowymi w takim tempie, jak trzeba. Sytuacja jest taka, że wiemy, ile mocy dyspozycyjnych się buduje i ile może być wyłączonych. W związku z tym uważam, że wrócimy do dyskusji o rezerwie strategicznej, czyli o utrzymaniu węgla w systemie dłużej niż się mogło niedawno wydawać, ale już poza rynkiem mocy - mówi dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk,

Rynek mocy z dostawami na lata 2021-2025 nie kreował istotnych nowych mocy. Jedyną większą inwestycją realizowaną ze wsparciem z rynku mocy są gazowe bloki w elektrowni Dolna Odra. Poza tym wsparcie z rynku mocy miała też uzyskiwać elektrownia węglowa Ostrołęka, której nie będzie. Ostrołęka startowała zresztą ponownie w tej aukcji, tym razem jako inwestycja gazowa.Ostatecznie w wyniku głównej aukcji rynku mocy z dostawą na 2026 r., która odbyła się w grudniu 2021 roku, zakontraktowane zostało około 7,2 GW mocy, a w tym 0,35 GW ze Szwecji.Wziąwszy pod uwagę wyniki poprzednich aukcji oznacza to, że w rynku zakontraktowane jest na 2026 około 18,8 GW mocy. To mniej niż na wcześniejsze lata, gdzie kontrakty przekraczają 22 GW.Należy zauważyć, że w aukcji na 2026 rok kontrakty mocowe zyskały nowe duże bloki gazowe, które mają być uruchomione w 2026 roku. Są dwa bloki gazowe grupy PKN Orlen-Grudziądz (ponad 518 obowiązku mocowego - red.) i Ostrołęka (blisko 700 MW obowiązku mocowego - red.) oraz blok gazowy grupy ZE PAK (493 MW obowiązku mocowego - red.). W sumie nowe bloki zakontraktowane w aukcji na 2026 rok mają dostarczyć w 2026 roku ponad 2 GW mocy.Trudno jeszcze ocenić jakie znaczenie dla bilansu mocy w 2026 może mieć aukcja główna rynku mocy na 2026 r., bo nie wiemy ile w 2026 roku zostanie wyłączonych elektrowni węglowych, które utracą przychody z rynku mocy. Z naszych szacunków z 2021 roku wynikało, że w 2026 roku z powodów ekonomicznych może być wyłączonych około 8 GW mocy węglowych. To poziom wyłączeń zbieżny z ocenami rządowymi w tzw. scenariuszu pesymistycznym.Możemy stymulować rozwój nowych mocy i rynek mocy poprzez aukcję na 2026 rok wreszcie to w pewnym stopniu zrobił, ale za późno i za mało. Kłopot polega na tym, że zważywszy prognozy wyłączeń bloków węglowych i plany budowy nowych bloków, nie zastępujemy starych mocy nowymi w takim tempie, jak trzeba.Były pomysły na to, żeby zamykać stare elektrownie węglowe w sposób kontrolowany, w rytmie powstawania nowych mocy dyspozycyjnych, ale wyparła je koncepcja NABE , która nie odnosi się do problemu wystarczalności mocy.Sytuacja jest taka, że wiemy, ile mocy dyspozycyjnych się buduje i ile może być wyłączonych. W związku z tym uważam, że wrócimy do dyskusji o rezerwie strategicznej, czyli o utrzymaniu węgla w systemie dłużej niż się mogło niedawno wydawać, ale już poza rynkiem mocy.Ja mogę odnieść się tylko do naszych pomysłów, które dyskutujemy w Forum Energii. Komentując pomysł utworzenia NABE, wskazywaliśmy, że reorganizacja energetyki nie rozwiązuje problemu wystarczalności mocy. Nie wiem, czy ten problem w analizach dotyczących tworzenia NABE jest analizowany, a czy powinien być analizowany - wiem, że na pewno. Wystarczalność mocy po 2025 roku to kluczowa sprawa dla polskiej energetyki i przede wszystkim gospodarki.Niewątpliwie, to jest kluczowa sprawa. Mamy sporo przykładów pokazujących, że budowy nowych bloków energetycznych się przeciągają, a i czasy nie są łatwe dla wykonawców. Przykładowo, nowy blok gazowy EC Żerań miał funkcjonować od 2021 roku, bo od 2021 miał kontrakt mocowy, a ruszył dopiero pod koniec roku. Opóźnienie zaliczył też Turów, nie wspominając o Jaworznie. Bardzo ważne jest, czy nowe bloki, które mają ruszyć w 2026 roku, rzeczywiście będą gotowe na czas.W Polsce mamy dużą presje na modernizację sektora wytwarzania energii. Wiemy, że gaz się będzie pojawiał, ale w razie dużych wyłączeń nie wypełni do końca luki po węglu. W związku z tym potrzebne jest dodanie do miksu kolejnych mocy OZE, które spełniają w systemie określone funkcje.Gdybyśmy mieli więcej wiatraków, to teraz bilans mocy byłby korzystniejszy, bo w zimie warunki dla takich źródeł są lepsze. Pamiętajmy, że źródła mają pełnić określoną funkcję w systemie – fotowoltaika zmniejszyła problem szczytowego zapotrzebowania na moc latem, a wiatr dokładnie tak samo może pomóc zimą. Na rynku jest wiele różnych zasobów, musimy je zebrać i nauczyć się z nich korzystać.