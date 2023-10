Rynek spotowy prądu nadal mocny; w gazie obroty w górę na terminowym

Na Towarowej Giełdzie Energii wrzesień 2023 licząc rok do roku był miesiącem z wciąż wysokimi obrotami energią elektryczną na rynku spotowym, ze wzrostem obrotów gazem na rynku terminowym oraz zwiększonymi obrotami zielonymi certyfikatami i mniejszymi gwarancjami pochodzenia.

We wrześniu 2023 obroty energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniosły blisko 13,1 TWh, co oznacza wzrost o 10,1 proc. rok do roku; średnia ważona cena prądowego kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 we wrześniu 2023 wyniosła 629,20 zł/MWh.

Na rynku gazu ziemnego prowadzonego przez TGE zawarto we wrześniu 2023 transakcje o wolumenie ponad 10,6 TWh, co oznacz wzrost rok do roku o 4,8 proc; na rynku terminowym średnia ważona cena kontraktu z dostawą gazu w roku 2024 we wrześniu 2023 wyniosła 258,48 zł/MWh.

We wrześniu 2023 obroty prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły na TGE nieco ponad 1,6 TWh , co licząc rok do roku oznacza wzrost o 13,3 proc.; średnia cena tzw. zielonych certyfikatów w transakcjach sesyjnych we wrześniu 2023 wyniosła 66,24 zł/MWh.

We wrześniu 2023 wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł blisko 13,1 TWh, co oznacza wzrost o 10,1 proc. w stosunku do września 2022.

We wrześniu 2023 obroty pądem na rynku spot przekraczając 5,4 TWh wzrosły rok do roku o nieco ponad 126 proc., a na rynku terminowym wynosząc około 7,6 TWh były o nieco ponad 19 proc. mniejsze niż przed rokiem.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego (RDN) ukształtowała się we wrześniu 2023 na poziomie 530,79 zł/MWh i jest to wzrost o 13,72 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE) średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) we wrześniu 2023 wyniosła 629,20 zł/MWh, co stanowi spadek o 5,10 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2023.

Na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu 2023 r. transakcje o wolumenie ponad 10,^ TWh, co stanowi wzrost rok do roku o 4,8 proc.

We wrześniu 2023 obroty na gazowym rynku spot sięgając prawie 1,1 TWh spadły rok do roku o blisko 25 proc., a na rynku terminowym wynosząc ponad 9,5 TWh były o ponad 9 proc. . większe niż przed rokiem.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena gazu na na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) ukształtowała się na poziomie 178,10 zł/MWh, co oznacza, że była o 2,21 zł/MWh wyższa niż w poprzednim miesiącu.

Z kolei na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG) średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) we wrześniu 2023 wyniosła 258,48 zł/MWh, czyli o 2,31 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2023.

Nastąpiła mocna przecena tzw. zielonych certyfikatów przy wzroście obrotów

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się we wrześniu 2023 na poziomie nieco ponad 1,6 TWh , co licząc rok do roku oznacza wzrost o 13,3 proc.

We wrześniu 2023 średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych (RPM) wyniosła dla instrumentu PMOZE_A (tzw. zielone certyfikaty) 66,24 zł/MWh i jest to spadek o 63,85 zł/MWh względem sierpnia 2023.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej licząc rok do roku zmalały we wrześniu 2023 o 5,7 proc. do poziomu 7 483 toe ( tona oleju ekwiwalentnego- toe). Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F ( tzw. białe certyfikaty) wyniosła 2 079,63 zł/toe, co oznacza wzrost względem poprzedniego miesiąca o 29,27 zł/toe.

We wrześniu 2023 obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły blisko 1,6 TWh, co oznacza spadek o 60,2 proc. rok do roku.

Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się we wrześniu 2023 na poziomie 16,53 zł/MWh, co oznaczało spadek o 0,50 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

We wrześniu 2023 na prowadzonym przez TGE Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.