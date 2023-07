Rynek uranu pod napięciem

W ciągu niewiele ponad miesiąca cena funta uranu wzrosła o 40 proc. Wszystko przez obawy o stabilność dostaw surowca z Kazachstanu. Czarnym charakterem w obecnej sytuacji jest oczywiście Rosja.

Rosja odgrywa ważną rolę w handlu uranem.

Ceny pierwiastka rosną, bo zapotrzebowanie na uran się zwiększa.

Na rynku widoczne są działania zainteresowanych pierwiastkiem spekulantów.

Jeszcze w styczniu za funt uranu płacono 39,18 dol. Na koniec kwietnia było to 41,76 dol. Maj był kolejnym miesiącem wzrostów, a w czerwcu ceny skoczyły aż o 40 proc., osiągając ponad 56 dol. za funt.

Kluczową rolę w eksporcie cennego pierwiastka odgrywa Rosja

Co prawda to nie Moskwa jest kluczowym graczem wśród producentów cennego metalu, ale mimo to odgrywa w handlu złotem jedną z wiodących ról. Aby to wyjaśnić, musimy przedstawić rynek pierwiastka. A na nim niepodzielnie rządzi Kazachstan. Aż 45 proc. uranu (dokładnie U3O8), czyli prawie 21,23 tys. ton pochodzi z tego państwa. Tymczasem Rosja odpowiada tylko za około 2,5 tys. ton dostaw (wszystkie dane za Światowym Stowarzyszeniem Jądrowym – za rok 2021). Dlaczego zatem Moskwa odgrywa tak ważną rolę?

Wynika to z uwarunkowań historycznych. Należy pamiętać, że zarówno Rosja jak i Kazachstan w ubiegłym wieku wchodziły w skład ZSRR. Uran i cały związany z nim przemysł jako strategiczny surowieć, używany nie tylko jako paliwo w elektrowniach jądrowych, ale także do produkcji broni nuklearnej – był kontrolowany przez Moskwę. Także ten wydobywany w Kazachstanie, który transportowany był do Rosji, gdzie znajdowały się najważniejsze zakłady przeróbcze, czy produkujące paliwo jądrowe.

Teraz to się mści. Kazachski uran obrywa bowiem rykoszetem sankcjami nałożonymi na Rosje po jej ataku na Ukrainę.

Logistyczne problemy z transportem uranu poza Rosję

Nałożone na Rosję sankcje po napaści na Ukrainę utrudniają eksport uranu z rosyjskich portów – większość surowca jest wysyłana poprzez Petersburg.

Analitycy już obserwują widoczny spadek eksportu w tym porcie i co więcej, nic nie wskazuje, żeby sytuacja miała ulec poprawie. Przynajmniej do czasu zakończenia wojny na Ukrainie.

Coraz realniejszemu ryzyku zmniejszenia podaży uranu towarzyszy rosnące zapotrzebowanie na ten pierwiastek. W wielu krajach powstają nowe siłownie atomowe. I choć budowa bloku jądrowego trwa wiele lat, to odbiorcy już teraz kontraktują dostawy.

Sam proces kontraktacji jest także ciekawy. Choć uran jest notowany na giełdach surowcowych, to ogromna większość zakupów ma miejsce w formule kontraktów dwustronnych, zawieranych na dekadę i dłużej. Cena ustalana jest w formie bazowej, uwzględniającej nawet kilkadziesiąt zmiennych.

Zdaniem specjalistów obecny wzrost cen może mieć także jeszcze jedno źródło. Na rynku pojawiło się wielu spekulantów. Relatywnie bowiem uran jest wciąż tani, ewentualne zapasy będzie można sprzedać w przyszłości z dużym zyskiem.