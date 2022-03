Rynek wirtualnych elektrowni będzie wart 1,5 mld dol. w 2026 roku

Wirtualne elektrownie cieszą się coraz większym zainteresowaniem w branży energetycznej ze względu na ich zalety w porównaniu z opcjami konwencjonalnymi. W nadchodzących latach stać się mogą integralnym elementem sektora energetycznego, ponieważ umożliwiają agregatorom i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej łączenie wytwarzania energii elektrycznej z różnych rozproszonych źródeł – wynika z raportu firmy badawczej Global Industry Analysts.

Rynek wirtualnych elektrowni w USA szacowany jest na 323,5 mln dol. w 2022 roku. Udział Stanów Zjednoczonych w światowym rynku kształtuje się na poziomie 58,22 proc.Przewiduje się, że Chiny - druga co do wielkości gospodarka na świecie - osiągną szacowaną wielkość rynku w wysokości 78,9 mln dol. w roku 2026, co oznacza CAGR na poziomie 30,6 proc. w całym okresie analizy.Wśród innych godnych uwagi rynków są Japonia i Kanada, dla których w analizowanym okresie prognozuje się średni wzrost odpowiednio o 19,1 proc. i 23,4 proc.Na rynku europejskim prognozy dotyczące Niemiec zakładają, że CAGR w tym kraju wyniesie ok. 23,9 proc. do końca okresu analizy.Region Azji i Pacyfiku odnotowuje wysoki wzrost, ponieważ w kilku obszarach, zwłaszcza na wsiach i w gospodarkach rozwijających się, nadal nie ma dostępu do sieci energetycznej lub jest on ograniczony, albo zawodne jest zasilanie.Dążenie do elektryfikacji obszarów wiejskich, szybkie tempo industrializacji oraz rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości niezawodną energię ze strony energochłonnych branż napędzają wzrost w regionie – stwierdza Global Industry Analysts.Jak podkreśla, ogromna pustka stworzona przez wycofanie elektrowni w rozwiniętych gospodarkach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej oraz stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną ze strony gęsto zaludnionych krajów z grupy gospodarek wschodzących otwierają nowe możliwości dla rozproszonego wytwarzania energii.Czytaj: Polityka klimatyczna ponosi fiasko. Emisja CO2 na świecie jest rekordowa Wzrost CAGR w segmencie wytwarzania rozproszonego szacowany jest przez Global Industry Analysts na 22,3 proc. w kolejnych siedmiu latach. Segment ten ma obecnie udział w światowym rynku wirtualnych elektrowni na poziomie 14,9 proc.