Rynek wymusi dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce

Za planami rządu ogłoszonymi w PEP2040 musi nadążyć legislacja, uproszczenie procedur i wdrożenia innowacyjnych technologii.

- Rynek i globalni nabywcy energii wymuszą dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł w Polsce, które staną się gwarantem bezpieczeństwa energetycznego polskiego przemysłu oraz polskich rodzin. Za zmianami legislacyjnymi muszą nadążyć inwestorzy z rynkowymi wdrożeniami innowacyjnych technologii OZE - oceniła podczas targów Wind Europe w Kopenhadze Olga Sypuła, country manager European Energy Polska.

W trakcie trzech dni największych targów sektora energii wiatrowej uczestnicy polskiej delegacji dyskutowali o kierunkach i dynamice rozwoju OZE w Polsce oraz o możliwościach kooperacji polskich i duńskich przedsiębiorstw we wdrożeniach innowacyjnych technologii opartych o zielone źródła.

- Aktualizacja PEP2040 jasno pokazuje kierunek zmian, które czekają polski sektor energetyczny - wskazała Olga Sypuła. - Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaplanowało czterokrotny wzrost mocy z OZE do 2040 roku, który ma wynosić 88 GW. Teraz za tymi planami powinny zacząć nadążać zmiany legislacyjne oraz przyspieszenie procedur lokalnych, wpływających na tempo prowadzenia projektów przez inwestorów - zaznaczyła Olga Sypuła.

Podkreślano, że liberalizacja ustawy 10 h to krok w dobrą stronę. Jednak, aby wypełnić ambitne cele zaprojektowane w aktualizacji Polityki Energetycznej Polski, potrzebne są kolejne rozwiązania związane z wdrożeniem cable poolingu, czy linii bezpośredniej nie powodującej dodatkowego obciążenia sieci przesyłowej, która w Polsce nadal wymaga wielomiliardowych inwestycji, żeby mogła przyjąć nowe moce instalowane w onshore, offshore, czy PV.

- Zmiany projektowane przez polski rząd będą także dopingowane oczekiwaniem europejskich i globalnych podmiotów energochłonnych, które w swoich politykach coraz częściej wymagają od firm w łańcuchu dostaw korzystania z bezemisyjnej energii - podkreśla Olga Sypuła. - Także trend transformacji energetycznej w stronę OZE jest wspierany ze wszystkich kierunków: polityki klimatycznej UE, polityki polskiego rządu, czy rynkowego oczekiwania globalnych podmiotów - dodaje Olga Sypuła.

Za zmianami legislacyjnymi, skróceniem procedur oraz zapisami polityk klimatycznych muszą pójść praktyczne, wydolne rynkowo wdrożenia nowoczesnych technologii, o które zadbać powinni już sami inwestorzy, aby OZE mogły zapewnić sprawność porównywalną ze źródłami konwencjonalnymi.

- To już się dzieje. Firmy takie jak European Energy pokazują, że uzyskiwanie wysokich sprawności poprzez połączenie technologii wiatru, z zielonym wodorem, czy magazynami energii jest możliwe nie tylko w projektach badawczych, ale także we wdrożeniach czysto komercyjnych, które znajdują swoje miejsce na rynku - zaznacza Sypuła. - Przykładem niech będzie ekologiczny wodór, który European Energy będzie dostarczał już w tym roku do portu w Esbjergu. Podczas jego wytwarzania na farmie wiatrowej będzie powstawało także dużo ciepła, które zostanie oddane do lokalnej sieci. To dowód, że projekty OZE realizowane przez liderów innowacji mogą łączyć w sobie sektor energetyczny, paliwowy i cieplny - podkreśla Olga Sypuła.