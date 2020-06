Rząd Białorusi kończy renegocjacje kredytu na elektrownię jądrową

Zapadły wszystkie potrzebne decyzje w sprawie zmiany warunków rosyjskiego kredytu dla Białorusi na budowę elektrowni jądrowej w Ostrowcu – poinformowała w piątek służba prasowa rządu Białorusi.

"Wszystkie niezbędne decyzje zapadły i obecnie trwają finalne procedury wewnętrzne" - poinformowano.

W piątek z inicjatywy strony białoruskiej odbyła się rozmowa telefoniczna premierów obu krajów, Ramana Hałouczanki i Michaiła Miszustina.

22 czerwca rząd Rosji zatwierdził projekt protokołu zmian w umowie kredytowej z 2011 r. Dotyczy ona pożyczki na budowę elektrowni, której wykonawcą jest Rosatom.

Rosja udzieliła Mińskowi w 2011 r. kredytu w wysokości "do 10 mld dolarów". Ze środków rosyjskich ma pochodzić 90 proc. finansowania, pozostałe 10 proc. ma zapewnić Białoruś.

Nowy dokument przewiduje wydłużenie okresu korzystania z pożyczki o dwa lata, do końca 2022 r., przesunięcie rozpoczęcia okresu spłaty - również o dwa lata - na 1 kwietnia 2023 r., a także zmianę oprocentowania na stałą stawkę 3,3 proc. w skali roku.

O renegocjację warunków kredytu zabiegał Mińsk.

"Prosimy o odsunięcie w czasie rozpoczęcia spłaty kredytu. Dodatkowo prosimy o to, by nie ponosić dodatkowych obciążeń, wydłużyć okres kredytowania i obniżyć nieco stopę oprocentowania, by była mniej więcej na poziomie tych kontraktów, które Rosatom ma z partnerami w innych krajach" - mówił w lutym ówczesny wicepremier Dzmitry Krutoj.

Argumentował on wówczas m.in., że opóźnia się planowany termin rozpoczęcia eksploatacji elektrowni, co jest podstawą do zmiany warunków kredytowania.

Białoruska elektrownia jądrowa powstaje w obwodzie grodzieńskim, ok. 20 km od miejscowości Ostrowiec, według rosyjskiego projektu AES-2006. Elektrownia będzie się składać z dwóch bloków energetycznych, każdy z reaktorem o mocy do 1200 megawatów.

Uruchomienie pierwszego reaktora zapowiadano najpierw na 2019 r., jednak termin ten był już kilka razy przesuwany.

Według planów elektrownia ma produkować 18 mld kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie.