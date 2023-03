Rząd bierze się za aktualizację polityki energetycznej

Rząd na dniach ma zająć się aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Koniec węgla brunatnego, rozwój odnawialnych źródeł energii, odejście od gazu, również poprzez wodór, ale także modernizacja bloków węglowych 200-megawatowych - to tylko niektóre ze spodziewanych założeń aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Rząd ma zająć się tym strategicznym dokumentem na daniach.

Aktualizacja jest konieczna, bo po wybuchu wojny w Ukrainie diametralnie zmieniło się otoczenie polskiej gospodarki.

O rynku energii będziemy dyskutować podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który 24-26 kwietnia odbędzie się w Katowicach.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakończyło prace nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Rząd ma zająć się dokumentem na kolejnym posiedzeniu rządu. Dziennik wskazuje, że będzie to najprawdopodobniej 21 marca.

Co znalazło się w odświeżonej strategii? Otoczenie w ostatnich miesiącach zmieniło się radykalnie, dlatego też i zapisy polityki energetycznej muszą uwzględniać nowe realia.

„Podjęta rewizja PEP2040 będzie mieć na celu dobranie optymalnej krajowej ścieżki w nowych ramach geopolitycznych i gospodarczych, mając na uwadze również ochronę odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii i pogłębianiem ubóstwa energetycznego” – tak cel aktualizacji opisywali jej autorzy w założeniach, które poznaliśmy w końcówce marca 2022 r.

Suwerenność energetyczna przede wszystkim. Pozostałe filary polityki energetycznej mają zwiększać bezpieczeństwo

W tym kontekście w aktualizacji polityki energetycznej Polski podkreślono rolę suwerenności energetycznej, której szczególnym elementem jest zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny) oraz pochodnych (LPG, olej napędowy, benzyna, nafta) z Rosji oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi poprzez dywersyfikację dostaw, inwestycje w moce produkcyjne, infrastrukturę liniową i magazynowanie oraz w alternatywne paliwa.

W pozostałych filarach polityki energetycznej Polski – sprawiedliwa transformacja, budowa zeroemisyjnego systemu oraz poprawa jakości powietrza – działania ograniczające zapotrzebowanie na paliwa kopalne z Federacji Rosyjskiej i innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi będą przyspieszane w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, a jednocześnie nastawione na budowanie innowacyjności gospodarki i jej wzmocnienie.

Jak finalnie rząd chce zrealizować te cele?

Koniec węgla brunatnego, rozwój OZE, wodór i atom w aktualizacji PEP2040

Jak informuje „Rzeczpospolita”, ostatecznie z Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. znikną, zgodnie z założeniami transformacji energetycznej, nowe odkrywki węgla brunatnego. To może być problem dla koalicjanta PiS, czyli Solidarnej Polski, która „postuluje uwzględnienie nowych odkrywek, z tą w Złoczewie na czele” – czytamy w dzienniku.

Zgodnie z zaprezentowanymi w marcu założeniami aktualizacji, planowany jest dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii. W finalnej wersji dokumentu prognoza mocy zainstalowanej w słońcu i wietrze została odpowiednio powiększona o kilka gigawatów dodatkowej mocy dla każdej z tych technologii. Uwzględniono również w tych planach rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

Więcej o skali planowanej rozbudowy OZE mówił podczas lutowej konferencji EEC Trends Adam Guibourge-Czetwertyński w rozmowie z Rafałem Kergerem, naszym redaktorem naczelnym.

– Moc zainstalowana w OZE do 2030 roku ma wynieść 50 GW, co oznacza znaczne przyspieszenie w stosunku do tego, co mamy obecnie tj. około 22 GW. Będziemy wykorzystywać istniejące bloki węglowe 200 MW po unowocześnieniu dla uzupełnienia pracy energetyki odnawialnej – zapowiedział wówczas wiceminister klimatu i środowiska.

Aktualizacja polityki energetycznej państwa zakłada także dalszą dywersyfikację dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów m.in. poprzez rozwój technologii bazujących na wodorze, które stanowią realną alternatywę dla wykorzystania gazu ziemnego. Za tym ma iść dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze do dostępności paliwa.

„Jednostki gazowe wciąż będą miały znaczenie dla regulowania pracy systemu energetycznego, jednakże ze względu na zmianę sytuacji geopolitycznej i brak przewidywalności na rynku gazu w ujęciu średniookresowym zwiększeniu może ulec poziom wykorzystania istniejących jednostek węglowych. Również w konsekwencji tych zmian plany inwestycyjne dotyczące nowych mocy gazowych powinny podlegać weryfikacji pod kątem ekonomiki produkcji” – tak zostały określone plany w założeniach aktualizacji z marca.

Mówił o tym także podczas lutowej konferencji EEC Trends wiceminister klimatu i środowiska.

- Przy aktualizacji PEP2040 staramy się ograniczać rolę gazu w okresie przejściowym. Dotychczas PEP2040 przewidywał wzrost zużycia gazu do 30 mld m3. Teraz przewidujemy, że będzie to mniej, co zrekompensuje szybszy rozwój energetyki odnawialnej - mówił Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Bruksela zdecyduje o tym co po 2025 roku. Trzeba uzyskać zgodę

Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., według jego słów zakładać powinna także modernizację węglowych bloków 200-megawatowych, co jest potrzebne do stabilizowania systemu energetycznego w Polsce.

Na modernizację wpływ ma jednak forma wsparcia finansowego dla elektrowni (dziś, do 2025 r. w postaci tzw. rynku mocy).

Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych, dla których ceny energii na rynku hurtowym w długim okresie nie gwarantują spłaty inwestycji w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze, potrzebne dla utrzymania bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego i zapewnienia dostaw energii elektrycznej.

Według informacji "Rz", aktualizacja polityki energetycznej do 2040 r. nie daje jeszcze odpowiedzi na pytanie, co dalej po zakończeniu rynku mocy. Na to potrzebna jest bowiem zgoda Brukseli. Po koniec lutego, na Radzie UE minister klimatu i środowiska Anna Moskwa apelowała o derogacje dla rynku mocy, co miałaby umożliwić dalszą pracę istniejących bloków węglowych także po 2025 r.

PEP2040 - co oczywiste - zakłada także atom w miksie energetycznym. Mowa przy tym przede wszystkim o dużych reaktorach (powyżej 1000 MW), ale także o wdrażaniu małych reaktorów modułowych (ang. small modular reactor, SMR). Tego typu inwestycje planuje Synthos z Orlenem oraz KGHM.