Rząd chce finansować z KPO operatora informacji o rynku energii

Rząd chce wpisać do powstającego Krajowego Planu Odbudowy (KPO) sfinansowanie Operatora Informacji o Rynku Energii - poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Chcemy, żeby OIRE był finansowany z KPO - powiedział Naimski na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji energii, klimatu i aktywów państwowych. Jak dodał, w planach jest, by finansowanie z KPO dotyczyło także finansowania wymiany liczników na tzw. inteligentne.

Projekt zmiany prawa energetycznego, nad którym pracuje sejm, przewiduje stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). Jego operatorem (OIRE) ma być operator systemu przesyłowego energii elektrycznej.

Projekt przewiduje też wprowadzenie harmonogramu montażu przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej liczników zdalnego odczytu - tzw. inteligentnych. Do końca 2023 r. ma je mieć co najmniej 15 proc. odbiorców danego OSD, dwa lata później - 35 proc., na koniec 2027 r. wskaźnik ten ma wynosić co najmniej 65 proc., a do końca 2028 r. - co najmniej 80 proc.

Powstanie KPO, nad którego budową trwają prace w Kancelarii Premiera, wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Polska ma być czwartym co do wielkości beneficjentem tego programu. Pieniądze muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje, wpisujące się w kluczowe obszary dla UE. To m.in. infrastruktura, transport, energia i środowisko.