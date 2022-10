Rząd chce naprawić rynek energii maczetą

Proponowane zmiany dotyczące zamrożenia cen energii doprowadzą do bankructwa wielu firm z sektora energetycznego, zarówno spółek obrotu, jak i dużej części wytwórców - powiedział Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy podczas PRECOP 27 w Katowicach.

- Widzimy zielony zwrot w perspektywie globalnej, w kolejnych latach świat będzie stawał się mniej emisyjny i bardziej zielony. Polska do pewnego momentu zdawała się podążać tym śladem. Niestety zaproponowane przez rząd zmiany dotyczące zamrożenia cen energii to zmieniają. Obecną sytuację możemy porównać z tym, że jedziemy samochodem przez skrzyżowanie na zielonym świetle i nagle uderza nas w tir. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta w zaproponowanym kształcie, to tyle zostanie z sektora energetycznego i tyle zostanie z zaufania sektora energetycznego i sektora finansowego - powiedział Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy, podczas panelu "Zielony zwrot w świecie energii", jaki odbył się podczas PRECOP 27 w Katowicach.

Jak przekonuje, proponowane regulacje doprowadzą do bankructwa wielu firm z sektora energetycznego, zarówno spółek obrotu, jak i dużej części wytwórców.

- Jeżeli ustawa zostanie uchwalona w obecnym kształcie, to wtedy możemy się cofnąć o dekadę w rozwoju rynku energii, dlatego, że podmioty nie będą możliwe do odbudowania w krótkim czasie. Jest pytanie, czy przemówi jakiś głos rozsądku i rząd zrewiduje swoje podejście do wycinania rynku maczetą - dodał Sebastian Jabłoński.

- W perspektywie światowej mamy zwrot, mamy dużo lepsze technologie niż mielimy w przeszłości. Jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby Europa była zeroemisyjna a Polska popadła w ruinę - podsumował Sebastian Jabłoński.