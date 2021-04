W czerwcu mechanizm rekompensat za prąd. Powołanie NABE nie pomaga

- Kluczowa jest kwestia, jak powinno nastąpić wydzielenie (aktywów węglowych z sektora energetycznego – przyp. red.) i jak może przełożyć się to na odbiorcę końcowego, na cenę energii elektrycznej. To jest problem - mówi Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska.

Uwaga na wydzielenie węgla

Kiedy więc rekompensaty mogą trafić do najbardziej zagrożonych skutkami podwyżek cen energii?- Chcemy wypracować pierwsze założenia do połowy tego roku, w czerwcu zamknąć ten etap. Zespół nad tym tematem będzie jednak pracował do końca tego roku, żeby sprawdzić, jak najlepiej zaimplementować te rozwiązania - odpowiada wiceminister.Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, mówiąc o powołaniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (do której trafią węglowe źródła energii), zapewniał, że to manewr, który pozwoli zapobiec lawinowemu podniesieniu cen energii w Polsce.Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, w rozmowie z WNP.PL uważa jednak, że „każda zmiana w obszarze tych aktywów może powodować wzrost cen energii elektrycznej”.- Kluczowa jest kwestia, jak powinno nastąpić wydzielenie i z jakimi szkodami będziemy mieli do czynienia. One mogą przełożyć się na odbiorcę końcowego, na cenę energii elektrycznej. To jest problem - przyznaje Dziadzio.