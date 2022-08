Rząd chce wesprzeć Polaków opalających mieszkania pelletem, olejem i biomasą

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował, że jego resort przygotował projekt ustawy rozszerzający rządowe wsparcie dla osób opalających gospodarstwa domowe m.in. pelletem, olejem czy biomasą. Projekt ma dziś zostać zaprezentowany przed Radą Ministrów przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę.

- Przygotowaliśmy projekt ustawy, który dzisiaj będzie pani minister Anna Moskwa prezentować na Radzie Ministrów - powiedział Zyska we wtorek w TVP Info.

Wiceminister tłumaczył, że uchwalona przez Sejm ustawa o dodatku węglowym, przewidująca 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla do ogrzewania, "jest sprofilowana tylko i wyłącznie do gospodarstw domowych, które ogrzewają się węglem".

- Nie moglibyśmy tam innych parametrów dokładać, a byłoby to też niezasadne, żeby różnicować, chociażby pellet, czy olej opałowy czy biomasę różnego rodzaju. Te surowce energetyczne, o których powiedziałem, będą przedmiotem uregulowania odrębnej ustawy. I ta ustawa niebawem ujrzy światło dzienne - powiedział Zyska.

Jak dodał, również odbiorcy indywidualni otrzymają specjalne wsparcie w tym zakresie.

- W tej chwili bardzo intensywnie trwają prace nad sformułowaniem programu wsparcia dla ciepłowni systemowych, czyli ciepłociągów, które doprowadzają ciepło systemowe do odbiorców, chociażby w spółdzielniach mieszkaniowych, tam gdzie nie możemy zastąpić tego źródła ciepła innym - powiedział wiceminister.

Dodał, że w ciągu kilku tygodni, może nawet dni, taka propozycja zostanie opinii publicznej przedstawiona. "Pan premier i pani minister Moskwa będą te projekty przestawiać w szczegółach" - powiedział.

W drugiej połowie lipca Sejm uchwalił ustawę o dodatku węglowym, przewidującą 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla do ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

We wtorek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych ma się zająć rozpatrzeniem ustawy o dodatku węglowym.

Początek posiedzenia rządu zaplanowany jest we wtorek na godz. 11.