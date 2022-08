Rząd chce większych zapasów węgla na zimę. Padają gigantyczne kwoty, prąd i ciepło znów zdrożeją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowało projekt noweli rozporządzenia ws. obowiązkowych zapasów paliw w firmach energetycznych. Kierunek proponowanych zmian to m.in. zwiększenie zapasów węgla, głównego paliwa w energetyce. Ciepłownicy uważają, że w ich branży taka zmiana musi zostać powiązana ze wskazaniem mechanizmu jej finansowania. Elektrownie zwracają uwagę, że w dużym stopniu o zużyciu przez nie paliw nie decydują właściciele i proponują korekty noweli. Za wzrostem zapasów kryją się uchybienia z poprzedniej zimy.

MKiŚ uwzględniając m.in. sytuację geopolityczną, przygotowało projekt noweli rozporządzenia ws. obowiązkowych zapasów paliw w energetyce; oszacowało, że dodatkowy koszt wzrostu zapasów paliw w I roku dla producentów prądu w jednostkach wyniesie 393 mln zł, a w kolejnym 49 mln zł.

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie (TGPE) oceniło, że na skutek wprowadzenia projektu uzupełnienie obowiązkowych zapasów paliw do nowo wymaganych poziomów po cenach rynkowych będzie oznaczało dla firm koszty nie w wysokości 442 mln zł, ale wielokrotnie większe (5 do 8 mld zł).

Bogusław Regulski z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie wskazuje, że zakładając, iż rozporządzenie zmieniające przepisy o obowiązkowych zapasach paliw firm energetycznych zostanie przeforsowane, izba będzie apelować, żeby dla ciepłownictwa przesunąć termin ich wejścia w życie, przynajmniej do 1 czerwca 2024 r.

Część firm energetycznych uchybiła obowiązkowi utrzymania odpowiednich poziomów zapasów paliw

W Polsce obowiązek utrzymywania zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych wynika z prawa energetycznego. Ustalany rozporządzeniem obowiązkowy zapas paliw dotyczy węgla kamiennego, węgla brunatnego i oleju opałowego. Ma zapewniać w sytuacjach kryzysowych ciągłość dostaw energii elektrycznej i ciepła do odbiorców przez określoną liczbę dni.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), wskazując m.in., że w sezonie grzewczym 2021/2022 część firm energetycznych „przeważnie z przyczyn zewnętrznych uchybiła obowiązkowi utrzymania odpowiednich poziomów zapasów paliw” i został zakazany import węgla z Rosji, oceniło, że konieczne jest zobowiązanie przedsiębiorstw energetycznych do utrzymywania zwiększonych zapasów paliw.

W konsekwencji MKiŚ przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw firm energetycznych, wskazując, że przyjęcie nowych przepisów „ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju polegającego na ciągłości dostaw energii elektrycznej i ciepła do wszystkich odbiorców energii elektrycznej i ciepła”.

Różnicowanie wielkości obowiązkowych zapasów paliw

Obecnie obowiązujące rozporządzenie określa jednakową ilość zapasów paliw, jakie firmy energetyczne muszą utrzymywać, kiedy zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, określając odrębne ilości dla węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz olejów opałowych.

Projekt rozporządzenia chce to zmienić. Firmy energetyczne wytwarzające energię elektryczną w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD), mają mieć inne obowiązki ws. zapasów paliw niż określone w nowym art. 2a zajmujące się wytwarzaniem ciepła, w tym w kogeneracji lub energii elektrycznej w źródłach innych niż JWCD.

To nie zmienia jednak faktu, że zgodnie z projektem obydwie kategorie firm energetycznych ma czekać zwiększenie zapasów węgla, głównego paliwa w polskiej energetyce.

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zaproponowało nałożenie na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się produkcją energii elektrycznej lub ciepła obowiązku utrzymywania większych obowiązkowych zapasów węgla niż to wynika z obecnie obowiązujących przepisów - mówi Waldemar Szulc, dyrektora biura Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie (TGPE).

Waldemar Szulc wyjaśnia, że zgodnie z projektem nowe przepisy dotyczące obowiązkowych zapasów węgla w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) przez PSE mają wejść w życie 30 dni od daty ogłoszenia rozporządzenia, a przepisy dotyczące firm energetycznych zajmujących się wytwarzaniem ciepła, w tym ciepła wytwarzanego w kogeneracji lub energii elektrycznej w jednostkach innych niż centralnie dysponowane – 1 czerwca 2023 r.

- Wejście w życie zaproponowanego przez MKiŚ rozporządzenia w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych w przypadku firm ciepłowniczych oznaczałoby wzrost obowiązkowych zapasów węgla - mówi Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP).

- Ich poziom ma wzrosnąć, bo zaplanowano m.in., że zapasy, wynikające ze średniego dobowego zużycia, miałyby być gromadzone już od września, a nie jak do tej pory od listopada, w obu przypadkach do marca. Zwiększają się również wskaźniki odnoszone do średniodobowego zużycia - wyjaśnia Bogusław Regulski.

Zapasy paliw, a praktyka regulacyjna w ciepłownictwie

Bogusław Regulski wskazuje, że z jednej strony intencja podniesienia bezpieczeństwa dostaw energii, w tym ciepła, poprzez zwiększenie poziomów obowiązkowych zapasów paliw, jest słuszna, bo pozwala na obniżenie ryzyka w sytuacjach kryzysowych.

Wskazuje, że z drugiej jednak strony utrzymywanie zbyt dużych zapasów paliw w sektorze ciepłowniczym, gdzie dominuje przede wszystkim węgiel, bardzo mocno wpływa negatywnie na kondycję finansową firm ciepłowniczych.

- Wymuszane administracyjne utrzymywanie zapasów w ciepłownictwie musi być przygotowane kompleksowo, sam nakaz to za mało. Propozycja wzrostu zapasów obowiązkowych paliw w ciepłownictwie musi zostać powiązana ze wskazaniem mechanizmu finansowania zapasów, ich tworzenia i utrzymywania - mówi Bogusław Regulski.

- Jak dotychczas, praktyka regulacyjna tak się ukształtowała, że koszty finansowe związane z tworzeniem i utrzymaniem zapasów paliw, np. koszty kredytów obrotowych, nie były uznawane za koszty uzasadnione przy ustalaniu taryf dla ciepła. Kiedy koszt pieniądza był niski, to szczerze mówiąc nie bolało, ale teraz sytuacja jest diametralnie inna. Taki stan rzeczy wymaga niezwłocznej zmiany - dodaje Bogusław Regulski.

IGCP w swoich uwagach do projektu omawianego rozporządzenia stwierdziła właśnie m.in., że w praktyce regulacyjnej nie da się obecnie uznać za koszty uzasadnione dla ustalania taryf dla ciepła kosztów wynikających z tworzenia zapasów, co „fundamentalnie obniża odporność przedsiębiorstw ciepłowniczych na potencjalne ryzyka związane z utrzymywaniem bezpiecznego poziomu dostaw ciepła”.

„W związku z tym, odwrotnie od zamierzenia, wnioskujemy o obniżenie obowiązkowych zapasów paliw dla przedsiębiorstw wymienionych w § 2a odpowiednio do zużycia dla 15 i 20 dni zamiast dla 20 i 30 dni” - czytamy m.in. w stanowisku IGCP.

Jakie koszty uzupełnienia paliw do nowych poziomów?

TGPE przekazało szereg uwag w czasie konsultacji projektu rozporządzenia dotyczących m.in. doprecyzowania przepisów projektu. Stwierdziło m.in. także, że dotyczące JWCD zaproponowane w projekcie tzw. wskaźniki sezonowe, od których mają zależeć zapasy, nie są uzasadnione sezonowością generacji JWCD.

TGPE wskazało, że gdyby przyjąć wprost średnią generację JWCD per miesiąc jako bazę do korekty, to dla okresu 2017-2021 średnie wartości przedstawiałyby się jak w propozycji korekty – między 0,9 a 1 wobec 0,8-1,3 w projekcie – i alternatywnie zaproponowało usunięcie wskaźnika sezonowości, zastąpienie go jednością.

TGPE zwróciło uwagę, że w przeciwieństwie do rozwiązania zastosowanego dla scentralizowanego zarządzania i finansowania tworzenia rezerw gazu w Polsce, „dla paliwa węglowego projektodawca nie przewidział źródła finansowania innego niż wydatki własne przedsiębiorstw dla oszacowanych w OSR 442 mln zł dodatkowych kosztów” i ocenia, że te koszty byłyby znacznie większe niż te 442 mln zł.

„Biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie wszystkie elektrownie systemowe i elektrociepłownie w Polsce napotkają problemy z zachowaniem, na skutek wprowadzenia projektu rozporządzenia, poziomów zapasów obowiązkowych, jego uzupełnienie do nowo wymaganych poziomów po cenach rynkowych (z możliwymi dalszymi wzrostami wynikającymi z dodatkowego popytu na skutek wprowadzenia postulowanych zmian) na koniec bieżącego roku (współczynniki dla grudnia 2022 r.) będzie oznaczało koszty dla przedsiębiorstw w wysokości nie 442 mln zł, ale około 5-8 mld zł „ - czytamy w stanowisku TGPE.

TGPE dodało, że niepewność dotyczy braku pełnej informacji nt. aktualnego stanu zapasów wszystkich uczestników rynku oraz niskiego wykonania i braku przewidywalności wolumenów dostaw węgla od krajowych spółek wydobywczych oraz z zagranicy.

Zużycie paliwa w elektrowniach zależy też od PSE

TGPE zwraca też uwagę, że w przypadku JWCD istotna część zużycia paliw zależy od PSE.

- W przypadku JWCD istotna część produkcji energii elektrycznej, czyli tym samym zużycia paliw, wynika z poleceń operatora systemu przesyłowego, którym w Polsce są PSE. Oczywiste jest dla nas, że zwiększa się udział produkcji jednostek węglowych w ramach rynku bilansującego. Wynika to z coraz większego udziału w strukturze krajowej produkcji niesterowalnych źródeł OZE - mówi Waldemar Szulc.

- Pomimo tego, że to PSE decyduje o faktycznym zużyciu paliwa przez elektrownię, to w myśl przepisów rozporządzenia właściciel jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej jest objęty obowiązkiem utrzymywania obowiązkowego zapasu paliwa i właściciel JWCD ma ryzyko kar i ponoszenia konsekwencji finansowych - dodaje Waldemar Szulc.

W związku z tym, jak wyjaśnia, w trakcie konsultacji projektu TGPE zaproponowało wprowadzenie pewnych ograniczeń możliwości ingerowania PSE w pracę JWCD.

- W pełni rozumiemy konieczność dysponowania mocą przez PSE dla zapewnienia bezpieczeństwa i zbilansowania KSE, a więc też produkcją (zużyciem paliwa) poszczególnych jednostek wytwórczych. Ale oceniamy, że powinno być wprowadzone czasowe ograniczenie uprawnień PSE - mówi Waldemar Szulc.

- Nie powinno się zwiększać mocy w pracy wymuszonej ponad zaplanowaną na kolejną dobę wielkość handlową w momencie spadku zapasów węgla do poziomu poniżej 1/4 zapasu obowiązkowego, a ograniczenie powinno być usuwane przy odbudowaniu poziomu zapasów paliwa do minimum 1/3 obowiązkowego - wyjaśnia Waldemar Szulc.

Bogusław Regulski wskazuje, że zakładając, iż rozporządzenie zmieniające przepisy o obowiązkowych zapasach paliw firm energetycznych zostanie przeforsowane, IGCP będzie apelować, żeby dla ciepłownictwa przesunąć termin ich wejścia w życie, tj przynajmniej do 1 czerwca 2024 r.

- Chodzi po prostu o to, żeby dać wszystkim czas na przygotowanie kompleksowego, spójnego mechanizmu, umożliwiającego zakup i finansowanie zwiększonych ilościowo i znacznie droższych zapasów paliw - w ciepłownictwie głównie węgla, ale też biomasy - w taki sposób, aby był on racjonalny i wykonalny, nie stając się jednocześnie kamieniem u szyi przedsiębiorstw ciepłowniczych - mówi Bogusław Regulski.

W ocenie projektodawcy plusem nowych przepisów o zapasach paliw byłoby dla firm energetycznych zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności i złagodzenie skutków nagłych i wysokich wzrostów cen paliw oraz braków w ich podaży, a minusem konieczność wydatkowania dodatkowych pieniędzy na uzupełnienie zwiększonych zapasów.

Natomiast oceniając skutki proponowanych zmian dla odbiorców energii, resort klimatu podał, że plusem byłoby m.in. zapewnienie stałych i stabilnych dostaw energii elektrycznej i ciepła, a minusem wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.