Rząd chce zmniejszyć opłaty za energię. Rozwiązania mają być nakierowane na odbiorcę indywidualnego

Rząd pracuje nad rozwiązaniami dla korzystających z ciepła systemowego - poinformował w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak zaznaczył, jeśli będą wymagać zmian ustawowych, to we wrześniu powinny trafić do Sejmu.

"Przewidujemy rozwiązania dotyczące ogrzewania i systemów grzewczych, jeżeli chodzi o tzw. ogrzewanie systemowe. Tutaj pracujemy nad rozwiązaniami w tym obszarze" - oświadczył Müller na konferencji prasowej. "Myślę, że będą przedstawione na pierwszym czy drugim posiedzeniu jesiennym (Sejmu), jeśli będą wymagały zmian ustawowych" - dodał.

Pytany, dlaczego jedynie gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem otrzymają dodatek w gotówce na zakup paliwa, stwierdził, że pomoc rządu przejawia się albo w dodatku węglowym, albo w obniżaniu podatków, m.in. na takie nośniki energii jak gaz czy prąd.

"Obniżamy cenę albo blokujemy jej wzrost na dwa sposoby. Albo przez dopłaty, jak to odbywa się w dodatku węglowym, albo przez obniżanie podatków. Przez obniżanie podatków powodujemy, że obniża się wysokość, którą płacą Polacy" - podkreślił rzecznik.

Wskazał np. obniżenie VAT na gaz ziemny z 23 do 0 proc., a na energię elektryczną z 23 do 5 proc. "Natomiast jeśli chodzi o dopłaty węglowe, to kierujemy tą pomoc do tych osób, które ogrzewają się tym rodzajem paliwa" - dodał.

"Obniżenie wysokości rachunku za gaz to nie tylko spadek VAT, ale poprzez tzw. taryfy indywidualne. Państwo dopłaca do tego, aby gaz był tańszy dla odbiorcy końcowego" - wyjaśnił Müller, dodając, że "to wszystko powoduje, że Polacy płacą na rachunkach mniej".