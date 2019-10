Rząd i General Electric wspólnie dla morskiej energetyki wiatrowej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało w poniedziałek z koncernem General Electric list intencyjny dotyczący współpracy w sektorze odnawialnych źródeł energii. GE wskazuje przede wszystkim na rozwój w Polsce morskiej energetyki wiatrowej (offshore).

Dodano również, że "spółka została wyróżniona m.in. za budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C, która została zaprojektowana z myślą o wspieraniu wzrostu udziału energii odnawialnej w polskiej sieci elektroenergetycznej".- Podpisanie tego dokumentu umożliwia na jeszcze bliższą współpracę polskiego rządu i General Electric na drodze rozwoju sektora offshore w Polsce. Tym samym zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne kraju, zwiększając dywersyfikację miksu energetycznego - skomentowała ambasador Georgette Mosbacher.Przypomniała, że GE pojawiło się w Polsce w 1992 r. z tylko jednym pracownikiem, a od tego czasu koncern zainwestował 670 mln dol. i zatrudnia obecnie ok. 5 tys. ludzi.Zobacz też: General Electric: Ostrołęka w terminie, nadzieje w atomie i Bałtyku Wiceprezes GE Renewable Energy Fabrice Kermorgant podkreślał, że w offshore turbina to tylko niewielki element.- Cała reszta musi być rozwinięta na miejscu, w Polsce - porty, stocznie, fabryki elementów konstrukcyjnych, elektrycznych. Liczymy, że będzie to wielki sukces - dodałJak podkreślono, głównym celem nowej umowy, jest zbudowanie trwałego i długofalowego partnerstwa pomiędzy rządem polskim a GE w obszarach zrównoważonej transformacji energetycznej, zawartej w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Zgodnie z opracowaną strategią, planuje się rozbudowę infrastruktury wytwórczej, opartej na źródłach odnawialnych (offshore).- W ramach wsparcia tego projektu, obie strony porozumienia wyraziły chęć zapewnienia w Polsce innowacyjnych technologii turbin wiatrowych, które pozwalają obniżyć koszty związane z tym sektorem energetyki. GE może pochwalić się swoją najnowszą, najpotężniejszą na świecie turbiną wiatrową o mocy 12 MW Haliade-X - wskazano.- Znaczna część umowy dotyczy również większego zaangażowania lokalnych dostawców oraz stworzenia perspektyw dla polskiej bazy produkcyjnej, aby stała się ona światowym liderem dostaw i usług w sektorze offshore. Biorąc pod uwagę specyfikę branży, GE jest gotowe do dalszego rozszerzania współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zwiększając świadomość szerokich możliwości handlowych w Polsce - dodano.