Rząd może wywrócić rynek gwarancji pochodzenia energii. Chodzi o 40 mln zł miesięcznie

Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy zmieniającej m.in. prawo energetyczne. Przewiduje ona, że odpisami na finansowanie zamrożenia cen prądu mają zostać objęte przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia energii, co dotyczy przychodów z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dzisiaj, tj. 24 maja 2023, ma się odbyć pierwsze czytanie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74).

Uwagę zwraca zaproponowane w rządowej autopoprawce do projektu objęcie odpisami na finansowanie zamrożenia cen prądu przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia energii, co krytykuje przynajmniej części środowisk OZE.

Rząd twierdzi, że zmiany mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotyczące przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny z przychodów uzyskanych ze sprzedaży m.in. gwarancji pochodzenia.

Nowa regulacja może jednak zamrozić szybko rosnący rynek obrotu gwarancjami pochodzenia. W kwietniu 2023 roku jego wartość przekroczyła 40 mln zł.



Do Sejmu trafił w maju 2023 rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74). Pierwsze czytanie tego projektu ma się odbyć 24 maja 2023, w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF) zwraca uwagę na zaproponowaną w rządowej autopoprawce do projektu zmianę art. 23 tzw. ustawy o cenach maksymalnych.

Zakłada ona, jak wskazuje PSF, że przy obliczaniu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (WRC) będzie należało m.in. uwzględnić także 97 proc. sumy przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia oraz z rozliczeń dokonywanych w ramach instrumentów finansowych.

Nowa regulacja może zamrozić rynek obrotu gwarancjami pochodzenia

Wpłaty na WRC to rezultat ubiegłorocznych interwencji państwa na rynku energii, która miała powstrzymać wzrost cen energii dla odbiorców końcowych. Na wytwórców energii oraz spółki obrotu zostały nałożone limity cen sprzedaży energii. Po ich przekroczeniu firmy są zobowiązane do odpisów na WRC, które są przeznaczane na wypłatę rekompensat dla spółek obrotu za sprzedaż energii do odbiorców po zamrożonych cenach.

Z kolei gwarancja pochodzenia jest dokumentem potwierdzającym, że określona w nim ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci została wytworzona z odnawialnych źródeł energii (OZE). Gwarancje pochodzenia są wydawane przez Prezesa URE wytwórcom energii z OZE. Ich sprzedaż to źródło przychodów wytwórców energii z OZE. Kupują je firmy m.in. ze względów wizerunkowych.

Zdaniem PSF wskazane wyżej proponowane regulacje są „nieproporcjonalną ingerencją w rynek, która nie znajduje żadnego uzasadnienia”. PSF ocenia, że skutki wejście w życie przepisów w proponowanym przez twórców autopoprawki brzmieniu „byłyby katastrofalne dla rynku obrotu gwarancjami pochodzenia, powodując praktyczne zamrożenie transakcji tymi instrumentami”.

W 2022 roku na TGE obrót gwarancjami pochodzenia wzrósł o prawie 40 proc.

PSF za bezzasadne uważa też, propozycje przepisów nakazujące przekazywanie na WRC przychodów z instrumentów finansowych, w przypadku, gdy sumarycznie uzyskiwany przez wytwórcę dochód nie przekracza poziomu limitu ceny. Według PSF jest to zniechęcanie poprzez zmiany regulacyjne do zawierania umów długoterminowych typu cPPA.

Natomiast w ocenie skutków wprowadzenia proponowanych zmian napisano, że mają na celu „wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie przekazywania odpisu na Fundusz z przychodów uzyskanych ze sprzedaży gwarancji pochodzenia, z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe oraz przychodów wynikające z dodatkowych rozliczeń pieniężnych”.

Na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w kwietniu 2023 około 3,7 TWh, co stanowiło wzrost rok do roku o 10 proc. W kwietniu średnia ważona cena gwarancji wyniosła 10,93 zł/MWh, co oznaczało spadek o 0,07 zł/MWh w stosunku do marca 2023. Tym samym w kwietniu rynek ten był wart ponad 40,4 mln zł.

W 2022 roku na TGE obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął poziom 41,9 TWh co wyrównaniu do 2021 roku oznaczało wzrost o 38,1 proc.