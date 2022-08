Rząd na razie nie ma pomocy dla ogrzewających się energią elektryczną

Na razie rząd przygotował ustawy, które zakładają wsparcie dla osób ogrzewających się różnymi paliwami, w tym węglem, gazem, pelletem. Nie było jednak mowy o wsparciu dla osób ogrzewających mieszkania za pomocą energii elektrycznej. Czy to się zmieni, dowiemy się nie wcześniej niż za kilka tygodni.

Polski rząd nie ogłosił wsparcia dla osób ogrzewających domy i mieszkania prądem, ale rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzózka powiedział w rozmowie z WNP.PL, że niewykluczone jest, iż jakaś forma wsparcia się pojawi, zaznaczając, że jeszcze nic konkretnego nie wiadomo.



Rząd skupia się nad już zaproponowanymi rozwiązaniami. Jednak osoby, które ogrzewają domy za pomocą energii elektrycznej, również będą potrzebowały pomocy.



- Według ostatnich szacunków około ponad 5 procent Polaków ogrzewa się przy pomocy energii elektrycznej - mówi WNP.PL Dominik Brodacki, analityk z Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Ekspert dodaje, że obecna sytuacja na rynku, jeśli chodzi o ceny hurtowe energii elektrycznej, rodzi takie ryzyko, że po nowym roku wszystkich odbiorców energii elektrycznej czekają drastyczne podwyżki, a ci którzy ogrzewają się energią elektryczną odczują je najmocniej.



- W wielu przepadkach spowoduje to, że niektórych rodzin nie będzie stać na to, żeby się ogrzewać. Z tego powodu moim zdaniem konieczna jest jakaś interwencja na rynku czy forma pomocy rządowej - dodaje Brodacki.

Za zamrożenie cen energii zapłacimy wszyscy

W jednej ze swoich wypowiedzi Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa wspominała, że rząd rozważa zamrożenie cen energii, podkreślając, że na razie trwają analizy.

Brodacki zaznacza, że odbiorcom należy ulżyć, ale nie powinno się przy tym demolować rynku energii, doprowadzając do tego, że to z budżetu państwa będzie dopłacać się do wysokich cen energii w formie podatków, za co zapłacą wszyscy odbiorcy. Jego zdaniem zamrożenie cen spowoduje, że jeśli dziś unikniemy podwyżek cen energii, w kolejnym roku odczujemy je ze zdwojoną siłą.



- Pomoc jest potrzebna, jednak uważam, że należy wprowadzić kryterium dochodowe, nie tylko jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej, ale i paliwa stałe jak węgiel. Nie widzę powodu, żeby ludzie mający wysokie dochody byli dotowani przed podatnika. Dopłaty powinni dostać najbiedniejsi - podkreśla Brodacki.