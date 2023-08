Rząd nie zdąży z NABE przed wyborami. To już raczej przesądzone

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) niemal na pewno nie powstanie przed wyborami parlamentarnymi. Projekt ustawy, pozwalającej na jej powstanie, leży w Senacie. Do Sejmu już nie wróci, ponieważ w tej kadencji izba raczej się już nie zbierze.

NABE ma być największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialnym za ok. 50 proc. produkcji energii elektrycznej i zatrudniającym ponad 25 tys. osób.

Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne.

NABE ma powstać w oparciu o spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), do której mają zostać wniesione akcje Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, Energa Elektrownia Ostrołęka, Tauron Serwis i Tauron Ekoenergia.

Przypomnijmy kalendarium losów ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), które jest tutaj bardzo ważne.

Kalendarium prac parlamentarnych. Zabrakło niewiele

Rząd przyjął projekt ustawy 18 lipca 2023 r. i już trzy dni później, 21 lipca ustawa trafiła do Sejmu. 28 lipca ustawą zajęły się komisje, Po kolejnych pracach sejmowych ustawę przyjęto 17 sierpnia (233 głosów było za, 214 przeciw i było zero głosów wstrzymujących się). I już kolejnego dnia, 18 sierpnia ustawa trafiła do Senatu.

Senat miał posiedzenie 29 i 30 sierpnia, ale ustawą się nie zajął. Następne posiedzenie Senatu jest zaplanowane na 13 i 14 września, ale ono już dla interesującej nas sprawy nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ po tym terminie nie jest planowane posiedzenie Sejmu, które mogłoby się ustawą zająć.

Ostatnie posiedzenie Sejmu odbyło się 30 sierpnia. Teoretycznie, gdyby Senat zajął się ustawą 13 i 14 września, to mogłoby zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, ale z informacji WNP.PL wynika, że obecnie nie jest ono planowane i jest to bardzo mało prawdopodobne.

Z tego wynika więc, że projektem ustawy zajmie się nowy parlament, o składzie którego - jak wiemy - niewiele wiemy.

Nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się na to, aby spółki energetyczne przekazały swoje aktywa węglowe do NABE bez ustawy. Byłby to ryzykowny krok.

Jaki był cel ustawy? Zakłada się objęcie gwarancjami trzech grup instrumentów finansowych

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu ustawy o NABE, wprowadzi ona podstawę prawną dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za określone jej zobowiązania finansowe.

Założono objęcie gwarancjami trzech grup instrumentów finansowych: kredytu odnawialnego (przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności, w tym zakupu uprawnień do emisji CO2), z odnawialnym limitem (tzw. Revolving Credit Facility), na poziomie 15 mld zł; długoterminowych pożyczek od grup energetycznych, w kwocie szacowanej na 9,9 mld zł; Platformy Treasury (zabezpieczenia terminowych transakcji zakupu określonych instrumentów finansowych - uprawnień do emisji CO2 - EUA, oraz instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe), z maksymalnym limitem finansowania 44 mld zł.

W projekcie założono objęcie gwarancjami zobowiązań od początku czwartego kwartału 2023 r.

W OSR projektu wskazano, że termin ochrony gwarancyjnej będzie wynosił 8 lat od dnia utworzenia NABE, rozumianego, jako wniesienie na podwyższenie kapitału zakładowego spółki PGE GiEK pozostałych spółek. Dodano, że gwarancjami Skarbu Państwa ma zostać objęte 70 proc. ww. zobowiązań finansowych, w skład, których nie wchodzą odsetki i inne koszty (gwarancja dotyczy jedynie kapitału).

Dodano, że do oszacowania dochodów budżetu państwa z tytułu opłaty gwarancyjnej przyjęto objęcie gwarancją zobowiązań w wysokości równej maksymalnemu limitowi wynikającemu z ustawy oraz stawki opłaty prowizyjnej w wysokości 2 punktów procentowych. Zgodnie z danymi przedstawionymi w OSR - z tego tytułu - do budżetu państwa wpłynie w ciągu 10 lat 7,6 mld zł.

Podano także, że wejście w życie ustawy umożliwi utworzenie NABE.

"NABE będzie ponosiło koszty związane z wysokością opłaty gwarancyjnej" - poinformowano.

Utworzenie NABE ma być procesem dwuetapowym i nieprostym

Zakładany proces tworzenia NABE jest kilkustopniowy. Przewidziano, że najpierw Skarb Państwa kupi aktywa węglowe wydzielone z grup Enea, Energa i Tauron, a następnie podwyższy kapitał w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz wniesie aportem akcje lub udziały Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, Energa Elektrownia Ostrołęka, Tauron Serwis i Tauron Ekoenergia. Potem ma zostać utworzony holding.

Celem powstania NABE jest stworzenie podmiotu, który będzie stanowił narzędzie transformacji, a zarazem będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Utworzenie NABE ma odciążyć spółki energetyczne od śladu węglowego, uwalniając ich potencjał inwestycyjny, który będzie mógł być wykorzystany na rozwój inwestycji nisko- i zeroemisyjnych oraz sieci dystrybucyjnych.