Rząd obiecuje 3,34 mld zł oszczędności na energii dla przemysłu

Dzięki wprowadzeniu energetycznej linii bezpośredniej łączna oszczędność dla odbiorców przemysłowych szacowana jest na 3,34 mld zł - poinformował w trakcie konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- Mniej więcej 3,34 mld zł rocznie zaoszczędzą przedsiębiorcy dzięki zastosowaniu tego rozwiązania technicznego w swoich przedsiębiorstwach - poinformował w trakcie konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Bezpośrednia linia energetyczna to system łączący jednostki wytwarzania energii bezpośrednio z odbiorcą, w tym ze źródeł odnawialnych, np. farmy wiatrowej, zapory wodnej, farmy słonecznej. Do linii bezpośredniej będzie mógł być podłączony odbiorca połączony jednocześnie z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Jak ponadto poinformował minister rozwoju i technologii, 2/3 gospodarstw domowych może liczyć w 2023 roku na zamrożenie cen energii elektrycznej z 2022 roku, mieszcząc się w limicie 2 tys. kWh zużycia prądu. - 2/3 gospodarstw domowych zmieści się poniżej tego limitu - podał Buda.

Rząd planuje wprowadzić na 2023 rok gwarantowaną cenę energii na poziomie z 2022 roku: dla zużycia do 2000 kilowatogodzin rocznie - dla wszystkich gospodarstw domowych, dla zużycia do 2600 kilowatogodzin rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, rodzin trzy plus (Karta Dużej Rodziny) oraz rolników.

Liczba odbiorców mających realne zużycie w 2021 roku poniżej 2 tys. kWh (dane od 5 największych operatorów systemów dystrybucyjnych za URE) wyniosła 10,7 mln, a powyżej 2 tys. kWh - 6,05 mln.

- Całość projektu w sprawie ceny gwarantowanej prądu ma zostać przedstawiona w ciągu kilku-kilkunastu dni - zapewnił minister rozwoju i technologii.

