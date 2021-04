Rząd obiecuje włączenie związkowców w konsultacje projektu wydzielenia aktywów węglowych

Strona społeczna grup energetycznych, których aktywa wytwórcze oparte na węglu mają być – jak zakłada resort aktywów – wydzielone do odrębnego podmiotu, będzie włączona w konsultacje tego procesu przed przyjęciem programu przez rząd – zapewnił wiceszef MAP Artur Soboń.

"W momencie, w którym uzyskamy wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu naszego rządowego programu wydzielenia aktywów wytwórczych węglowych do odrębnego podmiotu, pokażemy również w jaki sposób ten proces będzie wyglądał i włączymy stronę społeczną w konsultacje" - powiedział wiceminister, pytany w czwartek w Katowicach o protesty związków zawodowych, zarzucających rządowi brak dialogu w tej sprawie.



"Jeśli strona społeczna będzie miała tutaj wątpliwości, będziemy je brali pod uwagę i z całą pewnością przed przyjęciem tego programu przez Radę Ministrów on będzie poprzedzony możliwością zgłaszania uwag, ale także spotkaniami, podczas których będziemy mogli otwarcie porozmawiać o wszystkich wadach i zaletach tego rozwiązania" - dodał Soboń, który jest również pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Wiceminister zapewnił, że w konsultacje zostaną włączeni przedstawiciele strony społecznej ze wszystkich grup energetycznych, których będzie dotyczył proces wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu - Polskiej Grupy Energetycznej, Taurona i Enei.

NABE, czyli węgiel pod wspólnym mianownikiem

16 kwietnia br. Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło wniosek o wpisanie do wykazu prac rządu programu transformacji sektora elektroenergetycznego. Zakłada on, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) trafią aktywa związane z wytwarzaniem energii z węgla od PGE, Tauronu i Enei - obecnie grupy te są właścicielami łącznie 70 bloków węglowych.

Wydzielenie bloków z tych podmiotów ma odbyć się przez nabycie przez Skarb Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii w jednostkach węglowych. Wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego, nie będą natomiast nabywane aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego. Przedmiotem wydzielenia nie będą też elektrociepłownie opalane węglem.

Projekt przewiduje, że PGE, Enea oraz Tauron wskażą po jednej spółce, wokół której dokonają integracji swych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla. Następnie Skarb Państwa nabędzie od nich udziały w tych podmiotach i dokona ich integracji w ramach jednego podmiotu. Integratorem ma być PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która zacznie działać jako spółka pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.

Związkowcy przeciw NABE

Przeciwko zmianom protestują m.in. związkowcy z grupy Tauron, którzy obawiają się o przyszłość Grupy po wydzieleniu z niej elektrowni węglowych, a także likwidacji źródeł wytwórczych opartych na węglu, gdy znajdą się one w nowym podmiocie. Zarzucają rządowi brak dialogu w tej sprawie.

W piątek przed katowicką siedzibą Taurona odbędzie się konferencja prasowa z udziałem m.in. szefa Solidarności Piotra Dudy. Wcześniej związkowcy z "S" zapowiedzieli radykalizację trwającego od kilku miesięcy protestu.

Związkowcy skarżą się na brak informacji dotyczących planowanych w energetyce działań i zarzucają rządowi - jak napisano w środowym komunikacie rzecznika Solidarności Marka Lewandowskiego - "brak dialogu społecznego w najważniejszej dla pracowników kwestii - bezpieczeństwa miejsc pracy podczas dokonywanej w Polsce transformacji energetycznej". M.in. z tego powodu w spółkach Grupy Tauron trwają - jak podali związkowcy - spory zbiorowe.

"Strona rządowa nie przekazuje związkom zawodowym żadnych istotnych informacji, a wręcz przeciwnie - próbuje narzucić nieakceptowane społecznie rozwiązania wypracowywane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Polegają one na wydzieleniu wszystkich aktywów węglowych z koncernów energetycznych, a następnie - czego obawia się Solidarność - ich likwidacji, bowiem nie przekazano stronie społecznej żadnych dokumentów, strategii czy planów potwierdzających inne plany rządu" - informowała w środę Solidarność.

Udział w piątkowej konferencji przed siedzibą Taurona zapowiedzieli m.in.: szef Solidarności Piotr Duda, przewodniczący regionu śląsko-dąbrowskiego związku Dominik Kolorz, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki "S" Jarosław Grzesik, przewodniczący Rady Społecznej Taurona Mirosław Brzuśnian oraz szef "S" w Tauronie Waldemar Sopata.