Rząd planuje budowę sześciu reaktorów w trzech elektrowniach atomowych

Elektrownie atomowe będą pomagały uniezależnić nas od kaprysów rynkowych, giełdowych i pogodowych. W planach rządu jest budowa sześciu reaktorów w trzech elektrowniach atomowych - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Budowa elektrowni atomowych nie wyklucza rozwoju pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Musimy mieć jednak stabilną energię, którą dziś zapewnia węgiel - powiedział Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył, że w Polsce mogą powstawać reaktory SMR, których budowę zapowiada m.in. KGHM. - Dziś elektrownie jądrowe budowane są w zupełnie nowych technologiach - zaznaczył.

Na przykład elektrownia amerykańska charakteryzuje się tym, że w razie jakiegokolwiek ryzyka reaktory zjeżdżają pod ziemię i nie ma ryzyka rozlania się substancji radioaktywnych - wyjaśnił.

Premier na antenie TVP Info przybliżył zapadające w ostatnich dniach decyzje o budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Partnerem w jej budowie ma być amerykański koncern energetyczny Westinghouse. Szef rządu powiedział, że celem tych działań jest zapewnienie Polsce niezależności energetycznej.

W Polsce mogą powstawać reaktory Small Modular Reactors

"Elektrownie atomowe będą pomagały nas uniezależnić od kaprysów rynkowych, giełdowych i pogodowych" - podkreślił premier na antenie TVP. Zapowiedział, że w planach rządu jest budowa sześciu reaktorów w trzech elektrowniach atomowych. Dodał, że budowa elektrowni atomowych nie wyklucza rozwoju pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

"Musimy mieć jednak stabilną energię, którą dziś zapewnia węgiel" - mówił Mateusz Morawiecki. Powiedział także, iż w Polsce mogą powstawać reaktory SMR (Small Modular Reactors), których budowę zapowiada m.in. KGHM.

Premier został zapytany też o zasadność budowy elektrowni jądrowej w Koninie.

"To miejsce naszej elektrowni na węgiel brunatny. Te złoża się wyczerpują. Mieszkańcy tamtej ziemi wiedzą o tym. Potrzebujemy w tamtym miejscu ulokować nową elektrownię" - podkreślił premier.

Wyjaśnił, że w Korei Południowej aktualnie przebywa polska delegacja z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem, która prowadzi negocjacje dotyczące budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Elektrownie atomowe budowane są w zupełnie nowych technologiach

Premier zapewniał też, że nie ma obaw o bezpieczeństwo mieszkańców.

"Dziś elektrownie budowane są w zupełnie nowych technologiach. Na przykład elektrownia amerykańska charakteryzuje się tym, że w razie jakiegokolwiek ryzyka reaktory zjeżdżają pod ziemię i nie ma ryzyka rozlania się substancji radioaktywnych (…). Jestem przekonany, że te najnowsze technologie są superbezpieczne i bardzo dla Polski potrzebne" - zaznaczył.

Premier odniósł się także do działań opozycji. Skrytykował m.in. wysuwane pomysły zamknięcia elektrowni i kopalni węgla brunatnego w Turowie.

"Wzywała do tego także Komisja Europejska. Mielibyśmy się z pyszna, gdyby nie to, że nasz rząd uparł się i doprowadził do zgody z Republiką Czeską i dziś ta kopalnia i elektrownia są czynne" - powiedział premier.

Elektrownie atomowe są częścią realizowanej polityki klimatycznej

Morawiecki odniósł się także do słów byłego premiera, eurodeputowanego Leszka Millera, który w jednym z wywiadów stwierdził, że "nasz kraj może mieć bardzo poważne problemy, włącznie z blokadą tej inwestycji przez KE".

Powiedział, że Unia Europejska gwarantuje, że elektrownie atomowe są częścią realizowanej polityki klimatycznej. "Ta polityka okazała się dużym błędem, ponieważ uzależniała Europę od Rosji. My jednak zadbaliśmy o dywersyfikację dostaw gazu i zróżnicowanie źródeł węglowodorów. Dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej zabezpieczonych krajów Unii Europejskiej" - podkreślił prezes Rady Ministrów.