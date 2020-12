Rząd planuje przyjąć zniesienie obligo dla prądu

W II kwartale 2021 r. rząd planuje przyjąć projekt ustawy, znoszącej obligo giełdowe - czyli obowiązek sprzedaży energii elektrycznej poprzez rynek giełdowy. Obecne, 100 proc. obligo wprowadzono pod koniec 2018 r. i miało ono ograniczać wzrost cen prądu.

Zamiar zniesienia obliga poprzez nowelizację Prawa energetycznego znalazł się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z planowanym terminem przyjęcia projekty przez RM w II kw. 2021 r. Podnosząc w końcu 2018 r. obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę do poziomu 100 proc. ówczesne Ministerstwo Energii argumentowało, że posłuży to ograniczeniu ewentualnych wzrostów cen energii na rynkach hurtowych, niewynikających z czynników fundamentalnych.

Teraz w Wykazie argumentuje się, że osiąganie celów obliga możliwe jest dziś w ramach standardowych mechanizmów rynkowych oraz regulacyjnych. Wymienia się w wśród nich procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy zaawansowane metody monitorowania siły rynkowej i nadużyć na rynku energii elektrycznej.

Jako główny argument wskazuje się na to, że dalsze stosowanie obliga będzie stanowić istotny czynnik ograniczający efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw energetycznych. Według autorów pomysłu, obligo np. negatywnie działa na możliwości uzyskiwania synergii pomiędzy różnymi rodzajami działalnościami przedsiębiorstw energetycznych, utrudniając tym samym optymalizację całego łańcucha dostaw energii elektrycznej.

Podkreśla się, że po zniesieniu obowiązku giełdowego transakcje handlowe będą w dalszym ciągu mogły być zawierane na giełdach towarowych.

Jednocześnie argumentuje się, że cena energii elektryczne, wyznaczana jako wynik gry podaży i popytu na rynku giełdowym co do zasady jest ceną krańcową, czyli najwyższą z zaakceptowanych ofert cenowych. Według pomysłodawców, wśród ofert sprzedaży energii elektrycznej są oferty z ceną niższą, co - ich zdaniem - tworzy potencjał do sprzedaży energii elektrycznej po indywidualnych cenach niższych niż cena krańcowa.