Rząd pokazał, jak będzie rozwijać energetykę odnawialną poprzez aukcje

Jeśli do aukcji odnawialnych źródeł energii, które mają zostać przeprowadzone latach 2022-2027 na podstawie ustawy o OZE , doliczyć aukcje dla morskich farm wiatrowych planowane na lata 2025 i 2027, to mogą one doprowadzić w sumie do powstania ponad 17 tys. MW nowych zielonych mocy - wynika z planów rządowych.

Został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów „w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027”.

Wymagania w sprawie OZE są wśród kamieni milowych KPO

Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o OZE. Na tej podstawie Rada Ministrów ma obowiązek określenia maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w aukcjach w latach 2022-2027.

Projekt rozporządzenia stanowi jednocześnie kamień milowy wskazany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jego planowany termin realizacji to III kwartał 2022 roku.

Resort klimatu i środowiska, projektodawca rozporządzenia, zakłada, że dzięki aukcjom, które mają być przeprowadzone w latach 2022-2027 na podstawie ustawy o OZE powstaną następujące instalacje:

elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 1 MW – 3000 MW

elektrownie fotowoltaiczne o mocy ponad 1 MW – 4500 MW

elektrownie fotowoltaiczne o mocy do 1 MW – 4500 MW

elektrownie wodne o mocy ponad 1 MW – 120 MW

elektrownie wodne o mocy do 1 MW– 60 MW

instalacje biogazowe/biomasowe o mocy ponad 1 MW - 660 MW

instalacje biogazowe/biomasowe o mocy do 1 MW- 60 MW.

Planowane aukcje OZE w kolejnych latach. Jak na sytuację - ostrożnie.



Onshore wiatr 3000 MW

PV 9000 MW

Wodne 180 MW

Biogaz rolniczy 300 MW

Biogaz/biomasa 720 MW

Offshore wiatr5000 MW

W kwietniu na polskim rynku ponad 19 GW OZE

W sumie oznacza to, że rząd zakłada, że w następstwie aukcji odnawialnych źródeł energii przeprowadzonych w latach 2022-2027 na podstawie ustawy o OZE powstaną zielone elektrownie o mocy prawie 12,2 tys. MW, w znakomitej większości fotowoltaiczne, bo o mocy 9 tys. MW.

Do tego trzeba dodać plany rozwoju OZE odzwierciedlone w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Zgodnie z tą ustawą w 2025 roku i w 2027 roku mają się odbyć aukcje przeznaczone dl morskiej energetyki wiatrowej. W każdej z tych dwóch aukcji maksymalna łączna moc morskich farm wiatrowych, którym może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda (kontrakt różnicowy) została określona na 2,5 GW.

Według danych Agencji Rynku Energii na koniec kwietnia 2022 moc zainstalowana OZE w Polsce wynosiła 19,344 GW , a w tym 7,241 GW w energetyce wiatrowej i 9, 998 GW w fotowoltaice wobec 13, 372 GW ogółem, a w tym 6,494 GW w energetyce wiatrowej i 4,739 GW w fotowoltaice na koniec kwietnia 2021.