Rząd pokazał projekt Polskiej Strategii Wodorowej. Będą trzy filary rozwoju

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 14 stycznia 2021 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej”, która określa cele w zakresie rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce. Czas na składanie uwag to 30 dni.

UE także stawia na wodór

Pierwszy z nich to transport. Wodór może być wykorzystywany przede wszystkim w transporcie towarowym i publicznym.Filar drugi to energetyka i ciepłownictwo.Filar trzeci to przemysł. Trwają już próby wykorzystywania wodoru do produkcji stali. W Japonii testowane są technologie wykorzystywania wodoru w warunkach domowych.Przypomnijmy, że w 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła swoją strategię wodorową. Zakłada ona m.in., że latach 2020–2024 KE wesprze instalację w UE elektrolizerów wodorowych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych o mocy co najmniej 6 gigawatów elektrolizerów, produkujących do miliona ton odnawialnego wodoru.Zdaniem KE w latach 2025–2030 wodór musi stać się integralną częścią zintegrowanego systemu energetycznego, z elektrolizerami wodorowymi zasilanymi energią ze źródeł odnawialnych o mocy co najmniej 40 gigawatów oraz produkcją do 10 mln ton odnawialnego wodoru w UE.Wg KE, w latach 2030–2050 technologie produkcji odnawialnego wodoru powinny osiągnąć dojrzałość i być wdrażane na dużą skalę we wszystkich sektorach trudnych do dekarbonizacji.