Rząd pracuje nad zmianą ustawy o OZE i o offshore. Branża ma na nich skorzystać

Rząd pracuje nad zmianą ustawy o OZE i o offshore, a planowane tam zmiany idą w kierunku postulatów zgłaszanych przez branżę morskiej energetyki wiatrowej - poinformował Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE.

Jak mówił Ireneusz Zyska, rząd planuje zmianę ustaw o OZE i o offshore, która spełni - w jego ocenie - postulaty branży wiatrowej dotyczące waloryzacji cen w kontraktach różnicowych dla morskich farm oraz redukcji ryzyka kursowego przy rozliczaniu ujemnego salda.

Waloryzacja inflacyjna cen i oczekiwania branży

Wiceminister przypomniał, że obecne przepisy zakładają, iż waloryzacja inflacyjna cen w ramach wsparcia, przyznanego projektowi morskiej farmy następuje od momentu wydania przez Prezesa URE ostatecznej decyzji o poziomie wsparcia.

Zyska poinformował, że w tej chwili założenia projektu zmian przewidują, że waloryzacja następowałaby od pierwszej decyzji Prezesa URE o wsparciu. Dla wszystkich toczących się projektów decyzje te zapadły do połowy 2021 r. - przypomniał.

Przedstawiciele branży zwracali uwagę, że sposób rozliczania wsparcia, uzyskanego w ramach kontraktów różnicowych powinien uwzględniać ryzyko kursowe, ponieważ większość wydatków na budowę farm ponoszą w euro. Zyska zapewnił, że nowe przepisy będą umożliwiać rozliczenie ujemnego salda w kontrakcie różnicowym w euro lub częściowo w euro.

Aktualizacja Polityki energetycznej Polski do 2040 r. powinna być do końca 2022 r.

Wiceminister przypomniał, że trwają prace, analizy i dyskusje nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 i powinna ona nastąpić do końca roku. PEP 2040 przewiduje m.in. budowę do 2040 r. 11 GW mocy offshore w polskiej części Bałtyku.

W opublikowanym w środę raporcie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ocenia docelowy potencjał polskiej części Bałtyku na 33 GW. Jak zapewnił Zyska, raport PSEW będzie ważnym głosem w dyskusji nad potencjałem polskich OZE, podkreślił jednocześnie, że ustalenia raportu będą weryfikowane, a główni interesariusze w rządzie - np. minister obrony, czy gospodarki morskiej, będą musieli zabrać głos, bo pojawiają się kolizje interesów co do wykorzystania poszczególnych akwenów.

Na mocy obecnych regulacji wsparcie ostało przyznane dla projektów o mocy 5,9 GW, z których pierwsze mają ruszyć w 2026 r. W kolejnych fazach planowane jest rozdysponowanie kontraktów różnicowych dla 2,5 GW - aukcje te planowane są na lata 2025-2027.