Rząd przejmie kontrolę nad trzema kopalniami

Na przełomie roku 2022 i 2023 r. Tauron Wydobycie powinien przejść z grupy Tauron pod kontrolę Skarbu Państwa - powiedział Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia. W trzecim kwartale Tauron Wydobycie miał stratę, czwarty kwartał ma być lepszy.

Zysk EBITDA Taurona Wydobycie za trzy kwartały 2022 r. wyniósł 271 mln zł (rok wcześniej była strata 174 mln zł) a zysk operacyjny był na poziomie 57 mln zł (rok wcześniej była strata 460 mln zł)

Na inwestycje w Tauronie Wydobycie w okresie trzech kwartałów 2022 r. wydano 311 mln zł (z czego 144 mln tylko w trzecim kwartale).

Tauron Wydobycie w okresie trzech kwartałów 2022 r. dostarczył 57 proc. węgla zużżytego w grupie Tauron do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Przypomnijmy, że 21 października 2022 r. Tauron zawarł z Ministerstwem Aktywów Państwowych (MAP) warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji Tauron Wydobycie, w skład której wchodzą zakłady górnicze Sobieski (Jaworzno), Janina (Libiąż) i Brzeszcze.

Cena zbycia wynosi 1 zł i uwzględnia długoterminowe projekcje finansowe obejmujące lata 2022-2049 i została ustalona w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy.

Rozmowy ze stroną społeczną trwają. Oczekiwania finansowe i niefinansowe

Wartość bilansowa netto posiadanych przez Tauron akcji spółki, uwzględnionych w cenie nabycia i pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące, wynosi obecnie 0 zł.

- Na przełomie roku 2022 i 2023 r., najpewniej 31 grudnia tego roku lub 1 stycznia roku przyszłego, Tauron Wydobycie powinien przejść z grupy Tauron pod kontrolę Skarbu Państwa - powiedział Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

Jak dodał, Tauron czeka jeszcze na spełnienie ostatniego warunku zawieszającego, określonego w warunkowej umowie sprzedaży.

Z informacji WNP.PL wynika, że związkowcy ze spółki Tauron Wydobycie chcą po 10 tys. zł dla każdego pracownika za przejście z grupy Tauron bezpośrednio pod Skarb Państwa. Zapytaliśmy o to prezesa Taurona.

- W związku z planowaną sprzedażą akcji Taurona Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa prowadzimy rozmowy zarówno z zarządem Taurona Wydobycie jak i stroną społeczną. Stronę społeczną interesuje przyszłość tej spółki w strukturach Skarbu Państwa i przedstawia pewne oczekiwania, one mają charakter zarówno finansowy jak i niefinansowy. Jesteśmy w trakcie rozmów, chcemy tę transakcję przeprowadzić w atmosferze porozumienia społecznego - odpowiedział Paweł Szczeszek.

Słaby trzeci kwartał. W czwartym ma być już dużo lepiej

Produkcja węgla handlowego w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. w Tauronie Wydobycie wyniosła 3,4 mln ton i była o 8 proc. niższa w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., kiedy wyniosła 3,7 mln ton.

Wolumen sprzedaży węgla był w tym samym czasie niższy o 13 proc. i wyniósł 3,47 mln ton., wobec 3,99 mln ton rok wcześniej.

W trzecim kwartale kopalnie Tauron Wydobycie wydobyły tylko ok. 0,7 mln ton węgla, dla porównania, w trzecim kwartale 2021 r. wydobyły one 1 mln ton.

W okresie pierwszych trzech kwartałów przychody Taurona Wydobycie wyniosły 1,63 miliarda złotych, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 990 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 271 mln zł (rok wcześniej była strata 174 mln zł) a zysk operacyjny za trzy kwartały 2022 r. wyniósł 57 mln zł (rok wcześniej była strata 460 mln zł.

W samym trzecim kwartale 2022 r. wyniki Taurona Wydobycie były już dużo gorsze. Przychody sięgnęły 444 mln zł, ale strata EBITDA wyniosła 53 mln zł a strata z działalności operacyjnej była na poziomie 81 mln zł.

- Narastająco, po trzech kwartałach 2022 r. mamy do czynienia z dodatnim wynikiem EBITDA na wydobyciu węgla. Kluczowy jest tu efekt ceny. Cena rok do roku istotnie wzrosła, zarówno w przypadku sortymentów średnich i grubych, jak i miałów, w tym także do naszej spółki wytwórczej - tłumaczy Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona ds. finansów.

Zwraca uwagę, że słabe wyniki trzeciego kwartału to efekt przezbrojeń ścian w kopalni Sobieski,

- Mieliśmy kumulację przezbrojeń ścian i w związku z tym wydobycie było bardzo niskie. Spodziewamy się, że wydobycie w czwartym kwartale 2022 r. będzie na wysokim poziomie. Trzeci kwartał ma ujemny wynik, ale zakładamy, że kolejny kwartał będzie lepszy - prognozuje Krzysztof Surma.

311 mln zł na inwestycje w wydobycie węgla kamiennego

Na inwestycje w Tauronie Wydobycie w okresie trzech kwartałów 2022 r. wydano 311 mln zł (z czego 144 mln tylko w trzecim kwartale). Najwięcej przeznaczono na przygotowanie produkcji (241 mln zł), zadania modernizacyjno-odtworzeniowe (58 mln zł) i budowę szybu Grzegorz w ZG Sobieski (8 mln zł).

W okresie trzech kwartałów 2022 r. zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 57 proc. węglem kamiennym z zakładów górniczych wchodzących w skład grupy kapitałowej Tauron. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.