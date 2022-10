Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o dopłatach do węgla

Autopoprawka uwzględniająca m.in. uwagi jednostek samorządu terytorialnego do projektu ustawy o dopłatach do węgla została przyjęta we wtorek przez rząd - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jak podano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu, "autopoprawka m.in. uwzględnia uwagi jednostek samorządu terytorialnego, które zostały zgłoszone do projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe". "Proponowane zmiany usprawnią proces rozdysponowania węgla przez samorządy" - zaznaczono.

Chodzi o autopoprawkę do projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Projekt tej ustawy został przyjęty w piątek przez rząd.

Projekt zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie dla mieszkańców 1 tys. zł.

Jak poinformowano w komunikacie po piątkowym posiedzeniu rządu, dzięki temu wsparciu samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Różnica w postaci 500 zł za tonę to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, m.in. kosztów transportu. W komunikacie wskazywano wtedy, że aktualna cena węgla na rynku to 2,7-3,5 tys. zł za tonę.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego. Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą. Zaznaczono, że gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

Jak poinformował w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki, na dopłaty do węgla dystrybuowanego przez samorządy budżet wyda ok. 3 mld zł. Środki na ten cel mają pochodzić z tegorocznego budżetu i nie będzie to wymagać jego nowelizacji.