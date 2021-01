Rząd przyjął projekt zmian tzw. specustaw przesyłowych

Rząd na wtorkowym (26 stycznia) posiedzeniu przyjął projekt zmian w tzw. specustawach przesyłowych - dotyczących rozbudowy sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu i rurociągów paliwowych - podało Centrum Informacyjne Rządu. Zmiany mają przyspieszyć procedury.

Według CIR, zaproponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia liczby prowadzonych postępowań oraz wytwarzanych dokumentów. Uproszczą także działanie strategicznych spółek energetycznych oraz pozwolą im na sprawniejsze przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych.

Jak podkreśla się w ocenie skutków regulacji, na mocy obecnie obowiązujących przepisów "specustawy przesyłowej" z 2015 r. czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych to średnio 19 miesięcy. Proponowane zmiany mają skrócić ten czas do sześciu miesięcy - szacuje się w OSR.

Jednym z celów modyfikacji specustawy jest przystosowanie sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu. Jak wskazuje się w projekcie, w kontekście wzrostu mocy źródeł odnawialnych, w tym i morskiej energetyki wiatrowej, niezbędna jest pilna rozbudowa sieci przesyłowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury.

Innym deklarowanym celem jest ujednolicenie terminologii z innymi specustawami - "terminalową" dotyczącą sieci gazowej oraz dotyczącą rurociągów paliwowych.

Projektowane przepisy mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie się dotychczas pojawiły, m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku.

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym. Jak podkreśliło CIR, ma to prowadzić to do wyeliminowania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

W projekcie specustawy pojawia się też lista inwestycji, które miałyby zostać nią objęte. Są tam podmorski kabel na Litwę, 12 linii 400 kV, ośmiu - 220 kV, oraz przepis, że specustawą są objęte też modernizacje, przebudowy itp. linii o napięciu 220 kV lub wyższym.

W przypadku sieci przesyłowej gazu, do listy inwestycji z tzw. specustawy terminalowej dopisuje się budowę węzła gazu Kolnik, gazociągów Kolnik-Gdańsk oraz powiązanych z nimi gazociągów przyłączeniowych. Budowa tego gazociągu i węzła są powiązane z planem ustawienia w Gdańsku FSRU - pływającego terminala do importu LNG.

Ponadto wprowadzono przepisy związane z przewidzianym połączeniem operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu z jego spółką zależną Polski LNG. Według CIR, połączenie zaplanowano na I kwartał 2021 r.