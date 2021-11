Rząd przyjął strategię wodorową. To ma być energetyczna rewolucja

Rada Ministrów podjęła we wtorek, 2 listopada uchwałę w sprawie przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r." Strategia określa główne działania i cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Celem strategii jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Jak podkreśliło CIR, technologie wodorowe oferują rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa poprzez elektryfikację.



Strategia wytycza sześć celów: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru oraz stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.



Wodór jako perspektywiczne paliwo wskazywali niedawno uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC).

- Do rozwoju zielonego wodoru potrzebujemy ogromnych liczby źródeł odnawialnych i jasnych regulacji, które mogłyby wspomóc szybszą implementację technologii wodorowych. Dane światowe pokazują, że zazielenianie różnych sektorów gospodarki będzie rozwijało się poprzez dużą ilość zmiennopogodowych OZE. Zakładamy, że wiatr i fotowoltaika będą źródłami dominującymi. Dzisiaj energia elektryczna to ok. 1/4 zapotrzebowania na energię finalną, a są prognozy mówiące, że to będzie nawet 3/4 - wyliczył Piotr Czembor, prezes zarządu, Hynfra Energy Storage w trakcie sesji "Energia odnawialna w Polsce i na świecie" Energia elektryczna ma teraz tę właściwość, że zużywana się ją wtedy, kiedy jest produkowana; obecnie nie ma dostępnej w szerokim zakresie technologii magazynowania energii.Bateryjne magazyny energii oraz wodór próbują ten problem rozwiązać. To akurat rozwiązania, które starają się "zazieleniać" inne sektory gospodarki, zwłaszcza tak trudne do "zazielenienia", jak transport, przemysł i budownictwo.- Energia elektryczna to 70 proc. kosztów produkcji zielonego wodoru. Dalszy spadek energii z OZE będzie kierować rynek dla produkcji zielonego wodoru. Skalowanie spowoduje, że elementy do produkcji wodoru, czyli elektrolizery, również będą tanieć - zapewnił Piotr Czembor.