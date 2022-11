Rząd przyjął uchwałę o budowie elektrowni jądrowych w Polsce

Rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy elektrowni jądrowych w Polsce; pierwsza elektrownia będzie budowana w amerykańskiej technologii przez Westinghouse - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił premier, planowana jest budowa łącznie trzech elektrowni jądrowych.

Uchwała przewiduje, że pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie we wskazanej przez inwestora jako preferowanej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w woj. pomorskim.

W uchwale znalazł się zapis zobowiązujący ministra ds. finansów publicznych do współdziałania m.in. z ministrem właściwym ds. energii, w celu "zapewnienia finansowania budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych".

Innym kluczowym elementem uchwały jest też uznanie konieczności przyspieszenia przygotowania i realizacji budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej - bez wskazania na tym etapie technologii.

- My widzimy wyraźnie, że musimy postawić na sprawdzone technologie, ale także na sprawdzonych partnerów. Po 4-5 latach bardzo intensywnej pracy zdecydowaliśmy się na technologię amerykańską - mówił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu poinformował, że uchwała wskazuje również lokalizację pierwszej elektrowni "w północnej Polsce".

- Ta uchwała, którą Rada Ministrów przyjęła jest wyborem partnera amerykańskiego, amerykańskiej firmy Westinghouse, która ma sprawdzoną technologię - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak wyjaśnił, po agresji Rosji na Ukrainę, musimy podejmować decyzje dotyczące stabilnego źródła zasilanie w energię elektryczna polskich obywateli i polskich firm.

- Elektrownie jądrowe to, bezpiecznik naszego systemu energetycznego - zaznaczył Mateusz Morawicki.

Dodał, że elektrownie będą służyły wszystkim Polakom "przez dekady".

Jak wyjaśnił, elektrownie jądrowe charakteryzują się kosztem inwestycyjnym na początku, ale potem są źródłem taniej energii.

- Jest to inwestycja nie tylko opłacalna, ale także korzystna dla środowiska naturalnego - podkreślił.

Według szefa rządu, to są również wysoko zaawansowane nowe miejsca pracy dla polskich inżynierów i fizyków jądrowych oraz wielu polskich pracowników, którzy będą pracowali w tym sektorze.

W planach także druga i trzecia elektrownia jądrowa w Polsce

Mateusz Morawiecki wspomniał także o innych projektach jądrowych. Jak mówił, planowana jest budowa łącznie trzech elektrowni jądrowych.

- Dzisiaj podejmujemy tę jedną decyzje, ale jednocześnie chcę zasygnalizować - co wiąże się z wizytą pana wicepremiera Jacka Sasina w Korei - że niezależnie od tej decyzji jesteśmy gotowi na drugi projekt, projekt, który jest projektem podmiotów prywatnych - przedsiębiorcy prywatnego, przedsiębiorcy z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorcy koreańskiego, KHNP. To jest projekt, który będzie dotyczył budowy elektrowni jądrowej w Polsce przez koreańskiego przedsiębiorcę z udziałem przedsiębiorstw polskich - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Premier powiedział także, że rząd jest otwarty na trzeci projekt.

- Jednocześnie chcę zasygnalizować naszą gotowość do trzeciego projektu w Polsce centralnej, którego dokładna lokalizacja zostanie wybrana w najbliższych miesiącach, kwartałach. Ale widzimy, jak najbardziej przestrzeń dla tych trzech dużych projektów tradycyjnej energetyki jądrowej - dodał Mateusz Morawiecki.

Reaktor Westinghouse AP 1000 powstanie w woj. pomorskim

W uchwale rząd wyraził zgodę dla raportu koncepcyjno-wykonawczego ws. budowy elektrowni jądrowej, który został przygotowany na podstawie polsko-amerykańskiej umowy ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce. Została ona podpisana w 2020 roku.

Uchwała przewiduje również "wybór technologii Westinghouse AP1000 dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej we wskazanej przez inwestora jako preferowanej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino ze względu na konieczność zagwarantowania odpowiedniej mocy pojedynczego reaktora oraz maksymalizacji bezemisyjnych i stabilnych mocy wytwórczych, a także uwzględniając uwarunkowania krajowego systemu elektroenergetycznego i charakterystykę stosowanych w reaktorach jądrowych systemów bezpieczeństwa".

Zaznaczono także, że innym kluczowym elementem projektu uchwały jest też uznanie konieczności przyspieszenia przygotowania i realizacji budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej - bez wskazania na tym etapie technologii.

Uchwała ma też zobowiązać ministra właściwego ds. energii oraz podmiot nadzorujący spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe do podjęcia działań na rzecz realizacji budowy i eksploatacji wielkoskalowych elektrowni jądrowych.

Zapewnienie finansowania budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych

W uchwale znalazł się zapis zobowiązujący ministra właściwego ds. finansów publicznych do współdziałania m.in. z ministrem właściwym ds. energii, w celu "zapewnienia finansowania budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej w sposób umożliwiający obniżenie cen energii elektrycznej i biorąc pod uwagę interes odbiorców końcowych".

Zgodnie z uchwałą, minister właściwy ds. zagranicznych przekaże Amerykanom notę dyplomatyczną informującą o akceptacji CER (Concept Execution Report), czyli szczegółową mapę drogową budowy reaktorów jądrowych wykorzystujących amerykańską technologię.

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce została określona w długoterminowej strategii energetycznej państwa - Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), która została przyjęta w lutym 2021 r. Uchwała umożliwi realizację celu rządowego programu wieloletniego pn. "Program polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ), którego aktualizacja została przyjęta w październiku 2020 r. Zakłada on budowę od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III i III+, w tym oddanie pierwszego bloku jądrowego w Polsce do 2033 r.

W piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki informował, że "po ostatnich owocnych rozmowach z wiceprezydent USA Kamalą Harris i sekretarz energii Jennifer Granholm potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii Westinghouse Nuclear".

W październiku 2020 r. zawarta została polsko-amerykańska umowa o współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej. Ostatnim elementem tej umowy jest podjęcie decyzji, czy polski rząd przyjmie końcowy raport strony amerykańskiej ws. budowy elektrowni jądrowej. Amerykanie mieli 18 miesięcy na przygotowanie odpowiednich dokumentów i oferty.

W połowie września br. ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz prezes Westinghouse Polska przekazali "Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze Cywilnej Energetyki Jądrowej".

Oprócz Amerykanów z Westinghouse swoje oferty ws. budowy elektrowni jądrowych złożyli także Francuzi (EDF) oraz Koreańczycy (KHNP).