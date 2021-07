Rząd robi skok do przodu za grube miliardy. Energetyka musi za tym nadążyć

- Zmiany w polskiej energetyce już zachodzą, wkrótce one przyśpieszą, dzięki programowi Polski Ład. Mówimy o projekcie inwestycyjnym na niespotykaną skalę we współczesnych dziejach Polski - mówi WNP.PL Adam Gawęda, poseł PiS, były wiceminister aktywów państwowych i były wiceminister energii.

Zmiany najbardziej dotyczą Śląska, gdzie będą rozwijane technologie z zakresu ciepłownictwa oraz energetyki zawodowej i odnawialnej. To jest proces. Ktoś może odnieść wrażenie, że wokół tego nic się nie dzieje, ale fakty mówią coś innego. Minister klimatu Michał Kurtyka przedstawił koncepcję zmian systemowych i plan dla energetyki na najbliższe 10 lat, a także w dłuższej perspektywie, kiedy umowa społeczna dla górnictwa będzie dobiegała końca, czyli w 2049 r.- Ten czas wynegocjowaliśmy ze stroną społeczną, ale on nie został nam dany, aby czekać, lecz by działać. Odpowiedzią rządu jest program Polski Ład.Mówimy o projekcie inwestycyjnym na niespotykaną skalę we współczesnych dziejach Polski. Do dyspozycji są olbrzymie środki nie tylko z funduszy unijnych, ale również z własnych zasobów, które zostaną zainwestowane w zmiany w energetyce. Spoiwem dla tych procesów modernizacyjnych jest polityka energetyczna. W najbliższym czasie będziemy świadkami kolejnych inwestycji w nowe technologie, jak np. wodór. Zresztą premier Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie w naszym regionie doliny wodorowej.- Pomysł powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jest nieco zmodyfikowaną koncepcją, którą opracowaliśmy jeszcze w Ministerstwie Energii. Chodzi o to, aby z jednej strony utrzymać istniejący potencjał energetyki, a z drugiej umożliwić inwestycje w źródła nisko- i zeroemisyjne.- Projekt NABE znajduje się wciąż w fazie koncepcyjnej. Trwa dyskusja, czy to będzie formuła jednej firmy czy dwóch. Jednej opartej na węglu kamiennym, a drugiej na węglu brunatnym. Przy takim podziale zarządzanie i prowadzenie tych spółek byłoby zapewne łatwiejsze. Jedno z tych nowych przedsiębiorstw mogłoby powstać na bazie Tauronu, gdzie znalazłyby się elektrownie zasilane węglem kamiennym.

Druga firma, z elektrowniami opartymi o węgiel brunatny, powstałaby na bazie PGE GiEK. Natomiast część energetyki realizująca inwestycje w odnawialne źródła energii, a w przyszłości być może w elektrownie jądrowe, byłaby wydzielona do innego podmiotu.Taką koncepcję należy analizować. Czy NABE stanie się jedną spółka z dwoma oddziałami, czy też powstaną dwie spółki funkcjonujące na podobnych zasadach - to jest kwestią techniczną. Najważniejsze, abyśmy uwolnili potencjał inwestycyjny, który w ciągu najbliższej dekady pozwoli na obniżenie emisyjności naszej energetyki.- Jest to konsekwencja unijnej polityki klimatycznej. Duża emisyjność, jaką mamy obecnie, obciąża kosztowo gospodarkę, która staje się przez to nieefektywna. Wyjście jest jedno. Musimy przyśpieszyć inwestycje w nowe technologie. Należy pomyśleć o zbudowaniu nowego modelu produkcji wodoru na Śląsku. To się uda, ponieważ mamy wiele atutów.Nasz region dysponuje bogatym zapleczem technologicznym i naukowym. Mamy dobrze rozbudowaną infrastrukturę, którą można wykorzystać do produkcji wodoru. Poza tym Śląsk jest wielką aglomeracją, gdzie wodór można wykorzystać, między innymi w komunikacji publicznej. Śląsk może być dobrym przykładem ewolucyjnego przejścia z paliw konwencjonalnych w paliwa nowoczesne.- Jestem przekonany, że w wielu kwestiach - na przykład wykorzystania wodoru - to nie są tylko deklaracje. Spójrzmy na postęp technologiczny, jaki dzieje się w krajach zachodnich, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. Powinniśmy nie tylko iść tą drogą, ale jeszcze musimy podkręcić tempo. Wodór może okazać się dla nas elementem istotnym z punktu widzenia racjonalnej i bezpiecznej gospodarki surowcowo-energetycznej opartej na własnych zasobach.Natomiast odnosząc się bezpośrednio do pytania, nie zgadzam się z tezą, że Program dla Śląska zawiera tylko papierowe projekty. Wiele z ujętych tam inwestycji już powstało albo jest w trakcie realizacji.Przyspiesza unijna polityka klimatyczna, a świat z powodu pandemii pogrążył się w kryzysie gospodarczym. Polski rząd zrobił krok, a raczej skok do przodu i przygotował plan inwestycyjny o wartości 770 miliardów złotych. Ze względu na problemy związane z transformacją energetyczną, największym beneficjentem Polskiego Ładu będzie właśnie Śląsk. To jest konkret, a nie papierowa deklaracja.